F1 | Gesto nobile: bello l'applauso spontaneo del team Ferrari a Gasly durante la foto nel paddock

La Scuderia Ferrari nel tributo riconosciuto a Michael Schumacher in questo GP d’Italia ha indossato nel giorno della gara una divisa speciale: la camicia bianca con le sette stelle del Kaiser sulla schiena, è stata vestita dalle 150 persone che compongono il team a Monza a cui si sono aggiunti il presidente del Cavallino, John Elkann e il CEO, Benedetto Vigna oltre a Sabine Kehm, storica addetta stampa di Michael in rappresentanza della famiglia del campione tedesco.

La divisa è un amarcord dell’era Schumacher che rievoca un periodo straordinario della storia della Scuderia. Il “passeggio” del paddock, ormai bisogna definirlo così, visto che nei tre giorni del GP è pieno come non mai nella memoria del tempio della velocità, ad un certo punto si è bloccato per consentire allo staff di Maranello di posare per una foto ricordo davanti al Motorhome.

Un momento della foto di gruppo Ferrari nel paddock di Monza Foto di: Franco Nugnes

Subito dopo le foto di rito, prima che ci fosse il rompete le righe, affinché ciascun esponente della squadra riprendesse le sue mansioni nella preparazione della gara, c’è stato un momento particolare che merita di essere raccontato.

La F1 è sempre più considerata uno show business più che uno sport del motore, ma l’improvviso e fragoroso applauso che è partito dagli uomini e le donne del Cavallino all’insegna di Pierre Gasly è stato un gesto sportivo istintivo e per questo inatteso e da brividi.

Gasly, orgoglioso dopo l'applauso che il team Ferrari gli ha tributato nel poddock dopo la pole di ieri Foto di: Franco Nugnes

L’autore della pole position con l’Alpine, infatti, era atteso ad un meeting e rischiava di arrivare in ritardo al suo appuntamento perché si era fermato al... blocco del paddock che era stato operato.

Come Pierre ha attraversato il camminamento davanti allo staff della Ferrari c’è stato il bellissimo riconoscimento al pilota francese che si è goduto quel breve, ma intenso momento non previsto. L’anima sportiva, dopo tutto, riesce a emergere non appena ce n’è un’occasione. Brava Ferrari...