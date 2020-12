Russell veloce ma umile: "La gara sarà una carneficina"

Pronti, partenza, via. E il via, per George Russell è stato a pieno regime. Chiamato a sostituire il Re della Formula 1, Lewis Hamilton, si è guadagnato sin da subito il nomignolo di Prince.

Nonostante le difficoltà riscontrate nella comodità di una monoposto creata su misura del sette volte Campione del Mondo, il pilota Williams non ha tentennato nel dimostrare il suo talento, segnando il miglior tempo sia in FP1 che in FP2, piazzandosi davanti a tutti, ma soprattutto, davanti a Valtteri Bottas.

Per la prima volta intervistato da pilota delle frecce d’argento, Russell commenta le sue sensazioni: “La pista è difficile, per nulla semplice. Saremo tutti molto vicini in qualifica e la gara sarà una carneficina. Saranno due giornate complicate. Oggi mi sono trovato bene, lavoro con i migliori in questo ambiente e sto imparando tutto quello che posso imparare, sia in macchina che fuori”.

Nonostante si sia dimostrato “il pilota del venerdì” in quel del Bahrain, il britannico ritiene di poter fare ancora di meglio: “Ho fatto dei buoni tempi, ma non penso che siano stati la vera rappresentazione di quello che possiamo realmente fare qui. La seconda sessione, per me, non è stata una buona sessione – continua - soprattutto con l’alto carico di carburante. Ci sarà sicuramente tanto lavoro da fare. Devo trovarmi più a mio agio con la macchina, fare qualche aggiustamento e ritrovare l’assetto. Domani, la storia, sarà diversa”.

In fondo, non è il venerdì che porta risultati. Ma il giorno d’esordio in Mercedes, per George, è stato sicuramente perfetto.