F1 | Gasly: “Vorrei fare bene con Alpine per ricordare Hubert” Nel 2023, Pierre Gasly farà il proprio debutto con l’Alpine, squadra di cui faceva parte anche Anthoine Hubert in qualità di pilota dell’Accademia. Il pilota transalpino ritiene che riuscire a disputare una buona stagione con l’Alpine sarebbe un modo straordinario per onorare la memoria del suo amico scomparso.