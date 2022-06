F1 | Gasly: "Valori in campo immutati nonostante le nuove regole"

Carica lettore audio

Con la rivoluzione regolamentare entrata in vigore quest’anno l’obiettivo del legislatore era chiaro: rendere le monoposto meno sensibili in scia e consentire ai piloti di seguire più facilmente chi si trova davanti così da ravvivare lo spettacolo in pista.

Dal 2022 sui tracciati della Formula 1 sono apparse le monoposto ad effetto suolo e nelle intenzioni dei vertici della categoria questa rivoluzione tecnica avrebbe dovuto garantire valori di forza più vicini, specie per quel che riguarda il gap visto sino allo scorso anno tra i team di centro gruppo e quelli di vertice.

Dopo 7 gare sembra che l’obiettivo non sia stato assolutamente centrato. Soltanto Ferrari e Red Bull sono riuscite a conquistare i successi in questa prima parte di stagione, mentre le squadre di metà classifica sembra stiano arrancando peggio che nel passato.

Ad esprimere tutte le sue perplessità in merito è stato Pierre Gasly. Il pilota dell’AlphaTauri, in grado di conquistare una vittoria inattesa a Monza nel 2020, ha ammesso come la rivoluzione regolamentare non abbia provocato quel riavvicinamento di valori sperato.

“Se guardiamo dalla quarta all’ultima posizione penso che siamo tutti molto vicini, ma i primi tre sono di un mondo diverso” ha dichiarato Gasly riferendosi alle prestazioni di Red Bull, Ferrari e Mercedes.

“Lo scorso anno in qualche occasione mi sono esaltato perché in qualifica riuscivo a stare davanti alla Ferrari, in alcune occasioni alla Red Bull o alla Mercedes. Ero consapevole che i tre top team erano più veloci, ma non così tanto da correre in un campionato a parte”.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Quest’anno non c’è modo. Soltanto Valtteri è stato in grado di inserirsi in alcune occasioni, mentre noi stiamo letteralmente lottando per il settimo posto ed è un po' triste perché il nostro obiettivo era più ambizioso”.

Il grande vantaggio di cui possono godere i tre team di vertice dovrebbe ridursi gradualmente nei prossimi anni, sia per la rigidità dei regolamenti che per l’impatto del budget cap. Gasly, però, spera che le regole possano consentire ai piloti di fare la differenza sul risultato finale.

“Penso che oggi se guida una Ferrari o una Red Bull e sbagli completamente una curva andando largo puoi qualificarti comunque tra i primi sei a differenza di chi non si trova alla guida di quelle monoposto. Se fai un errore dovresti pagarlo e trovarsi in fondo allo schieramento. È sempre stato così”.

Chi non ha sposato la tesi di Gasly è stato Andrea Seidl. La McLaren, infatti, è stato l’unico team in grado di andare a podio in questa stagione con Lando Norris ad Imola e secondo il team principal della scuderia inglese il gruppo di metà classifica si è avvicinato ai top 3.

“Credo che sia stato fatto un passo avanti rispetto allo scorso anno, ma servirà ancora del tempo prima che la rivoluzione regolamentare, sia dal punto di vista tecnico che finanziario, possa creare condizioni di parità”.

“Non dobbiamo dimenticare che le squadre che si trovano al vertice hanno costruito le loro infrastrutture e si sono organizzate già da parecchi anni e sono in grado di utilizzare al massimo tutte le infrastrutture”.

“Sono organizzazioni consolidate, anche come persone, e questo è un aspetto che consente loro di fare un lavoro migliore del nostro”.