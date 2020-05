F1: Gasly svela il casco che userà nel primo GP del 2020

Il 1 maggio il pilota del team AlphaTauri Pierre Gasly ha indetto un contest per i suoi fan, permettendo loro di provare a disegnare la livrea del suo casco che avrebbe indossato - e indosserà - alla prima gara di Formula 1 del 2020 che, salvo imprevisti, dovrebbe tenersi al Red Bull Ring nel primo fine settimana del mese di luglio.

Le idee dei fan sono arrivate copiose, ma il francese ha optato per la versione del suo casco proposta da LitzelArt. E' stata sua la proposta che più è piaciuta al francesino di casa AlphaTauri, dunque Gasly farà realizzare il suo casco secondo lo schema scelto in questo contest.

Il disegno del casco ha un focus centrale nella mentoniera dell'elmetto. Due parole, ma molto chiare: full gas. Da quel motto si propagano linee squadrate concentriche che sembrano essere onde di energia che troviamo in tutto il casco.

Due le tinte fondamentali usate per la livrea: il fucsia e l'azzurro, stesse tonalità tornate di moda negli ultimi anni nello sport sulle maglie da gioco denominate "city edition" della franchigia NBA Miami Heat.

Colori anni 80, presi dal fortunato telefilm Miami Vice per quanto riguarda gli Heat. Mentre Gasly potrà indossare un casco che, probabilmente, non avrà un piano consenso da parte del pubblico, ma per la prima gara al Red Bull Ring sarà piuttosto distinguibile nonostante l'halo vada a coprire in parte l'elmetto dei piloti.

Gasly, inoltre, ha fatto sapere che molte altre idee che sono arrivate in questi giorni dal contest saranno utilizzate nel corso dell'anno. A quanto pare, Pierre cambierà frequentemente disegno e livrea del casco, così com'è permesso dal regolamento.