F1 | Gasly: sfuma il quarto posto, 6 posizioni di penalità in griglia

Un bel quarto posto sfumato nello spazio di pochi minuti. Pierre Gasly dovrà scontare sei posizioni di penalità sulla griglia di penalità a causa dei due impeding che lo hanno visto coinvolto durante le qualifiche, quando ha ostacolato prima Carlos Sainz nell’approccio all’ultima curva e poi Max Verstappen in percorrenza di curva quattro.

Il pilota francese vede così vanificarsi un sabato estremamente positivo, con una seconda fila che avrebbe permesso di portare a casa punti pesanti in gara, sfruttando le buone prestazioni evidenziate dal team nel corso del fine settimana.

Per quanto riguarda il caso con Verstappen in curva tre, nella nota si legge che “il team non ha avvisato adeguatamente il pilota della vettura numero 10 [Gasly] dell'avvicinamento della vettura numero 1 [Verstappen], avendogli detto le vetture alle sue spalle erano su uno slow lap”. In questo scenario, quindi, la colpa ricade sull’ingegnere di pista, che non ha fornito le indicazioni corrette al proprio pilota, ma già in passato i commissari avevano spiegato che ciò non può rappresentare una scusa per evitare una sanzione.

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Differente è l’episodio che ha invece portato alla penalizzazione per l’impeding a Carlos Sainz nelle ultime fasi del giro, dove in realtà Gasly era a conoscenza della posizione del pilota spagnolo. Infatti, come si legge nel comunicato, “Il pilota della vettura numero 10 [Gasly] ha dichiarato di essersi accorto che la Ferrari era dietro di lui, ma ha ritenuto di non poter fare nulla per evitare di ostacolarlo a causa del delta di velocità e della vicinanza della 55 alla 16”. Per quanto ci sia un elemento che gioca a fare del francese, “i Commissari Sportivi ritengono che egli [Gasly] avrebbe potuto avrebbe potuto spostarsi ulteriormente a destra all'uscita della curva 13”, motivo dal quale è scattata la penalità.

“È un vero peccato che domani non partiremo dalla seconda fila dopo la penalità per aver ostacolato altri piloti. Penso che io sia stato molto sfortunato con il traffico, le auto così vicine e le curve finali ad alta velocità. Dobbiamo accettarlo, andare avanti e tenere la testa bassa per domani, dove so che possiamo ancora fare una bella gara", ha commentato il transalpino dell’Alpine dopo aver saputo della sanzione.