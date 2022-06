F1 | Gasly: "Rinnovo di Perez? Immaginavo. Ora valuto tutto"

Carica lettore audio

Alla vigilia del weekend di Baku, Pierre Gasly ha parlato del suo futuro a breve e lungo termine, confermando di voler valutare ogni opzione che sarà disponibile sul mercato.

La conferma di Sergio Perez fino al termine della stagione 2024, ha di fatto chiuso la Gasly le porte della Red Bull, e Pierre sa bene che si tratta di una decisione definitiva che azzera le sue residue speranze di tornare nel team da cui fu estromesso in modo traumatico a metà del 2019.

Il ventiseienne francese, alla sua sesta stagione in Formula 1, era cosciente delle ottime possibilità di rinnovo di Perez, e non è stato sorpreso dalla decisione presa da Helmut Marko e Christian Horner. “Credo di essere una persona molto obiettiva – ha confermato Gasly – e per questo non è stata una sorpresa. Sergio sta disputando una stagione fantastica, è veloce, ha esperienza e garantisce anche un certo sostegno finanziario, quindi risponde a tutte le esigenze della squadra. Ma ovviamente la sua conferma ha un impatto sulla mia carriera e sulle mie ambizioni”.

“Helmut mi ha parlato della decisione presa prima che venisse annunciata – ha chiarito Pierre – e per questo non è stata una sorpresa... Ora la mia situazione è abbastanza chiara, sono legato al team (AlphaTauri) fino al termine del prossimo anno, ma sto comunque discutendo con Marko in merito a ciò che è meglio per me e per la squadra e su come possiamo andare avanti”.

Non è un segreto che Gasly sia nel mirino della McLaren qualora la squadra decida di anticipare di una stagione la conclusione del contratto con Daniel Ricciardo, ma il francese non ha voluto commentare: “Non parlerò di altro, ripeto, la mia situazione è chiara ed è qualcosa che deve essere discussa con la Red Bull. Al momento non voglio approfondire questo argomento”.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Gasly non è andato oltre, ma è chiaro che se dovesse arrivare un’offerta con maggiori potenzialità (anche sul fronte della retribuzione) Pierre proverà a chiedere a Red Bull di poter anticipare di dodici mesi la conclusione del contratto in corso. Una richiesta che andrà discussa, visto che soprattutto Marko teme che possano esserci ancore effetti legati al Covid e di poter aver bisogno di un pilota di riserva all’altezza.

Gasly, da parte sua, si sente pronto a cambiare aria, soprattutto se avrà la possibilità di fare un passo avanti nel suo percorso professionale. “Credo di aver mostrato l'anno scorso, quando la macchina era più competitiva, cosa posso fare – ha chiarito – e non solo l'anno scorso: anche nel 2020 e nel 2019 credo di aver fatto bene. Quindi capisco la loro posizione (il riferimento è alle scelte della Red Bull) ma d’altra parte non significa che io sia convinto che le cose debbano rimanere come sono. Dobbiamo trovare ciò che è meglio per tutti".

"Al momento sono un pilota AlphaTauri, e do il meglio di me come ho sempre fatto per questa squadra, anche se stiamo attraversando un momento difficile perché non è siamo competitivi come avremmo voluto. L’anno scorso ci siamo spesso qualificati in terza fila, in diverse occasioni al via ero accanto a Charles, ed è pazzesco come in un anno le cose possano cambiare: oggi Charles sta lottando per il campionato e noi facciamo fatica ad entrare in Q3. È un momento difficile ma mi piace anche la sfida, il provare a spingere in avanti la squadra. Poi, ovviamente, ho le mie ambizioni personali, e vorrei qualcosa in più del lottare per entrare nei primi dieci. Voglio di più, voglio essere a combattere nelle prime posizioni”.