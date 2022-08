F1 | Gasly infuriato con la direzione gara per i track limits

Carica lettore audio

Il pilota dell'AlphaTauri si è qualificato col diciannovesimo tempo in occasione del GP dell’Ungheria dopo che la direzione gara ha cancellato un giro che lo avrebbe fatto passare alla Q2 per aver oltrepassato i limiti del tracciato.

L'infrazione è avvenuta alla curva 5, dove i commissari stavano utilizzando le telecamere a circuito chiuso per il monitoraggio.

Anche Sergio Perez ha si è visto cancellare un giro alla stessa curva in Q2, ma un replay andato in onda sul feed internazionale ha fatto notare che non aveva oltrepassato completamente la linea bianca, inducendo la FIA a un secondo esame. Al messicano è stato quindi restituito il tempo, anche se non è riuscito a entrare in Q3.

L’AlphaTauri, considerando la posizione di partenza, ha optato per installare una nuova power unit sulla monoposto di Gasly facendolo partire dalla pitlane, e questo ha permesso al team di sperimentare l'assetto per la gara, utilizzandola di fatto come una sessione di test.

La risalita dall'ultimo al 12° posto ha dato un'indicazione di ciò che il francese avrebbe potuto ottenere in caso di partenza da una miglior posizione in griglia.

"Sono ancora arrabbiato", ha dichiarato quando Motorsport.com gli ha chiesto come la penalità avesse influito sulla sua strategia.

"Perché da quello che ho visto è molto discutibile se fossi in pista oppure oltre i limiti del tracciato. È successo qualcosa di simile a Yuki e Checo, e dalle immagini loro erano chiaramente in pista. Comunque, è andata così”.

"Partendo dalle retrovie ho cercato di cercare di capire un po' di più dal nostro pacchetto, perché al momento sappiamo che non stiamo ottenendo le prestazioni che avremmo dovuto. Ancora non siamo al top, ma almeno ci sono stati un paio di buoni segnali ".

Gasly ha confermato di aver avuto una lunga chiacchierata con i direttori di gara Niels Wittich ed Eduardo Freitas sulla questione dei track limits, argomento ricorrente nei briefing dei piloti FIA e nelle riunioni del GPDA nelle ultime settimane.

"Ho trascorso 40 minuti con Niels ed Eduardo questa mattina, cercando di discutere e di trovare un modo per rendere tutti più felici”.

“Al momento hanno un'enorme quantità di lavoro e non si stanno rendendo la vita molto facile. È chiaro che non avevano gli strumenti giusti per controllare il tutto nel modo più equo possibile in curva 5. Abbiamo parlato di soluzioni da adottare in futuro per avere controlli più coerenti ".

"Sono stati abbastanza aperti e si aspettavano un feedback. Mi rivolgerò anche a tutti i piloti per vedere se nelle prossime settimane possiamo cercare di trovare un modo per fornire loro qualche idea per migliorare la situazione".

Gasly ha affermato che Perez è stato fortunato perché sono emersi i filmati supplementari che alla fine lo hanno scagionato, mentre non ce n'erano che mostrassero la sua infrazione.

"Sì, stavano usando le telecamere a circuito chiuso, mentre nel mio caso non c'era nient'altro. Checo aveva questi dispositivi a bordo. Io, per qualche motivo, avevo la helmet cam che non consentiva a nessun'altra telecamera di controllare se fossi in pista o meno. Ho visto il filmato e per me era discutibile”.

"Per me o si hanno gli strumenti giusti per controllare nel modo più equo, o in quel caso non si dovrebbero prendere decisioni. È di questo che abbiamo discusso. So che per l'anno prossimo stanno già valutando diverse opzioni. Purtroppo sono stato io a pagarne le conseguenze ".

Chiusa la parte relativa alle critiche rivolte alla direzione gara, Gasly ha parlato delle modifiche all'assetto adottate per il gran premio.

"Negli ultimi fine settimana abbiamo adottato un paio di regolazioni dell'assetto. Partendo dalla pitlane abbiamo deciso di ritornare su un paio di cose che avevamo provato, cercando di replicare quello che avevamo fatto all'inizio della stagione. E credo che ci siano state molte cose interessanti”.

"In termini di prestazioni abbiamo mostrato un ritmo leggermente migliore di quello che avevamo il venerdì e di quello che abbiamo mostrato negli ultimi due fine settimana. Abbiamo avuto sicuramente dei dati interessanti. Sono molto contento di essere risalito fino alla dodicesima posizione dopo essere scattato dalla pit lane”.

"Al momento, McLaren e Alpine sono troppo veloci per noi, e anche le Aston il giorno della gara sembrano avere un bel ritmo".