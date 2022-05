F1 | Gasly incontra Jordan: "L'esperienza più bella della mia vita"

Carica lettore audio

Pierre Gasly, vincitore del Gran Premio d'Italia 2020, ha avuto l'onore di godersi una cena di tre ore con la leggenda dell'NBA Michael Jordan, 6 volte campione con i Chicago Bulls, ma una vera e propria icona sportiva e culturale, che ad oltre 20 anni dai suoi successi ha ancora una linea di scarpe dedicata di grande successo, le Air Jordan.

Uno degli sponsor personali di Gasly, che è un amico di Jordan, ha organizzato il loro incontro nella serata di mercoledì, prima dell'edizione inaugurale del Gran Premio di Miami di questo fine settimana.

"È stata di gran lunga la migliore esperienza della mia vita", ha detto Gasly giovedì. "La cena più stimolante che abbia mai avuto. Fin da bambino sono sempre stato ispirato da Jordan, dalla sua mentalità e dai successi che ha ottenuto".

"Tutti dicono che non dovresti mai incontrare il tuo idolo, perché puoi solo rimanere deluso, ma questo è stato l'esatto contrario. E' semplicemente un genio, il modo in cui sta ragiona. Sono rimasto molto, molto impressionato".

"Non sapevo che fosse un grande fan della F1. La conosce quasi meglio di me! È stato molto impressionante, ed è stato fantastico discuterne con una tale leggenda. È stata una cena fantastica, la ricorderò per tutta la vita".

Gasly ha dato a Jordan uno dei suoi caschi, e in cambio ha ottenuto che la leggenda firmasse le sue Air Jordan.

"Gli ho dato uno dei miei caschi, lui ha firmato una delle mie Jordan - che andrà nella mia cassaforte a casa, la mia bacheca dei trofei!", ha sorriso Gasly. "Chiacchierando con un tale campione, si impara sempre così tanto su questi ragazzi e su come si avvicinano allo sport, al successo e ai fallimenti".

"È tutta una questione di come si mantiene questo livello di prestazioni, non credo che ci fosse nessun altro al mondo che mi sarebbe piaciuto incontrare più di lui".

Michael Jordan, NBA Hall of Famer and co-owner of 23XI Racing Photo by: Maddie Meyer / Getty Images

Lo scorso anno Jordan è entrato nel mondo della NASCAR, diventando proprietario della 23XI Racing insieme a Denny Hamlin ed ora schiera due Toyota per Bubba Wallace e Kurt Busch. La cosa ovviamente è stata argomento di discussione durante la cena.

"Naturalmente ne abbiamo parlato, abbiamo parlato di un sacco di cose", ha aggiunto Gasly. "Abbiamo passato tre ore insieme - abbiamo parlato di NASCAR, di motorsport... Non sapevo che si svegliasse presto la domenica mattina per guardare le nostre gare di F1. È un grande fan".

"Ma non è facile se sei Michael Jordan presentarsi a eventi come questo, anche se ti piacerebbe. Anche se non lo vediamo in pista, ci segue. Sono rimasto abbastanza stupito da quanti dettagli conosceva sul nostro sport. Dimostra che ha un enorme interesse per gli sport motoristici".

Quando poi gli è stato chiesto se potrebbe guidare una delle vetture della NASCAR di Jordan, Gasly ha aggiunto: "Potrebbe accadere, potrebbe accedere".

"Probabilmente ci incontreremo un'altra volta. Abbiamo creato un bel legame a cena. È una persona molto speciale, e vedremo come la relazione crescerà da lì. Ho ricevuto un altro invito, quando sarò di nuovo negli Stati Uniti, quindi chiaramente lo sfrutterò".