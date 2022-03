F1 | Gasly: "Hamilton? Seguendolo l'ho visto in difficoltà"

Carica lettore audio

Il nuovo regolamento tecnico entrato in vigore quest’anno dovrà consentire ai piloti di seguire più facilmente le monoposto che precedono senza perdere eccessivo carico aerodinamico. Le vetture ad effetto suolo, volute fortemente dalla Federazione, hanno debuttato lo scorso mese a Barcellona in occasione della prima sessione di test pre-stagionale, ed in Bahrain, la scorsa settimana, i piloti hanno avuto modo di farsi un’idea più chiara circa la perdita di carico in scia.

Max Verstappen ha affermato come le monoposto adesso siano più prevedibili a differenza di quelle della precedente generazione, ma dall’esterno è sembrato che la vettura inseguitrice anche con il DRS aperto non riuscisse ad avvicinarsi agevolmente a quella davanti.

In occasione dell’ultima giornata di test in Bahrain si è anche assistito ad un insolito duello tra l’AlphaTauri di Pierre Gasly e la Mercedes W13 di Lewis Hamilton, ed il francese ha manifestato un certo interesse nel comprendere le reazioni della sua vettura in scia a quella del sette volte iridato.

“Devo ammettere che è stato sorprendente lottare con Lewis per un paio di giri. È stato interessante anche seguirlo così da collezionare alcuni dati per capire il comportamento dell’auto in scia ad un’altra. Credo che la situazione sia decisamente migliorata rispetto allo scorso anno e questo mi rende ottimista per il 2022”.

Il vincitore del GP di Monza 2020 ha poi dichiarato di aver visto una Mercedes in netta difficoltà sul tracciato di Sakhir, mentre non si è voluto sbilanciare sul potenziale di una AT03 che sembra essere piuttosto competitiva.

“Dal nostro punto di vista abbiamo ancora molto lavoro da fare per migliorare non solo le performance, ma anche il bilanciamento della monoposto. Lewis? Onestamente l’ho visto soffrire”.

“Credo che anche loro abbiano del lavoro da fare per tornare a lottare per la vetta. Ovviamente stiamo soltanto parlando di test ed in questa occasione tutti esplorano ogni area per estrarre il massimo dall’auto”.

“Da un punto di vista dello spettacolo, posso dire che quelli con Hamilton sono stati dei giri interessanti. Penso che il pubblico e tutti gli spettatori si divertiranno in questa stagione”.