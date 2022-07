F1 | Gasly: "Finiamo a 30" da piloti con cui eravamo alla pari"

Carica lettore audio

AlphaTauri non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Sebbene Pierre Gasly sia senza dubbio uno dei piloti più in forma delle ultime stagioni, il francese è rimasto insabbiato nel periodo d'appannamento della squadra che ha base a Faenza.

Nelle ultime tre gare il francese non è riuscito a cogliere punti. L'apice, o meglio, il punto più basso della stagione corrente è arrivato al Red Bull Ring, con Pierre che è stato penalizzato per aver superato più volte i track limits.

Non è tutto, perché poi è entrato in contatto con Sebastian Vettel nel corso della gara, dando il colpo di grazia a un fine settimana a dir poco da dimenticare.

Al di là del risultato, a preoccupare Gasly sono le prestazioni della AT02. Dopo un inizio di stagione promettente, la monoposto faentina non è progredita, mentre le vetture avversarie hanno tratto giovamento dagli aggiornamenti introdotti nei primi 11 gp disputati in stagione. Jody Egginton, direttore tecnico dell'AlphaTauri, ha infatti annunciato che al Paul Ricard arriveranno novità dal punto di vista aerodinamico con aggiornamenti alla carrozzeria e al fondo.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Peter Fox

"Non è una sorpresa se non hai nuove parti e gli altri, invece, migliorano", ha dichiarato Pierre Gasly. "Vedi all'inizio dell'anno abbiamo lottato con piloti che ora sono davanti, mentre noi finiamo a 20-30 secondi da loro, dunque stiamo perdendo 4 o 5 decimi al giro ed è questo che dobbiamo trovare".

"Nelle ultime gare non ho avuto passo, non sono da nessuna parte. Guardate Yuki, guardate me, anche la strategia... abbiamo perso una posizione quando siamo rientrati ai box, ma alla fine della giornata, a prescindere da quello, non abbiamo passo".

"Puoi fare tutto quello che vuoi, tutte le strategie che vuoi, ma con la velocità che abbiamo non possiamo andare oltre a quello che facciamo ora. Dunque dobbiamo resettare e come ho detto dovremmo avere nuove parti che arrivano. Speriamo che arrivino in Francia e mostrare un passo migliore", ha concluso il francese.