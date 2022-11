F1 | Gasly: ecco la prima foto sull'Alpine durante il seat fit

Carica lettore audio

Pierre Gasly, inizia una nuova vita. L'avventura con AlphaTauri s'è chiusa da meno di 24 ore ma è già tempo di abbracciare una nuova sfida, quella che dal 2023 lo porterà a prendere il posto di Fernando Alonso da pilota titolare Alpine.

Il pilota francese, però, farà già il suo esordio nella giornata di domani al volante della A522 che è stata di Fernando fino a ieri, conducendola nei Rookie Test sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi.

Gasly è salito per la prima volta sulla A522 questa mattina. Il motore Renault è rimasto in silenzio, perché lo scopo del transalpino e del team era fare il sedile ed essere pronto per scendere in pista già domattina.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Alpine

Dopo 5 anni e mezzo in Toro Rosso - AlphaTauri e poco meno di mezza stagione in Red Bull, Gasly inizierà la sua nuova avventura lontano dal marchio di bibite energetiche affiancando il nuovo compagno di squadra Esteban Oco.

Oggi, oltre al seat fitting, Pierre ha iniziato a prendere confidenza con i comandi del volante della A522 e con il suo nuovo team di lavoro.

La sua avventura con Alphatauri non si è conclusa nel migliore dei modi: mai a punti nelle ultime 5 gare anche a causa della scarsa competitività della AT03 e un bottino finale di appena 23 punti. Peggio aveva fatto solo nelle prime 5 gare fatte nel 2017, quando andò a sostituire Daniil Kvyat.

Per Gasly la sua avventura con AlphaTauri ha fruttato la strepitosa vittoria al Gran Premio d'Italia, a Monza, nella stagione 2020, impreziosendo il tutto con 3 podi complessivi. Ora approderà in un team dalle ambizioni maggiori: Alpine ha appena concluso al quarto posto nel Mondiale Costruttori e l'ambizione è quella di entrare nell'élite della F1, provando a lottare con regolarità con Red Bull, Ferrari e Mercedes.