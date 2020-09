Gasly ancora in testa nel Motorsport.com Italian Trophy

Nonostante il rovinoso ritiro nel GP di Toscana, Pierre Gasly resta il leader della speciale classifica dell’Italian Motorsport.com Trophy, vale a dire la graduatoria che tiene conto dei tre Gran Premi che si disputano in Italia (Monza, Mugello e Imola) con una ponderazione studiata da Antonio Ghini.

La nostra classifica, infatti, attribuisce i punti che la FIA riconosce ai piloti per ogni appuntamento (escluso il punto del giro più veloce) con l’aggiunta di un moltiplicatore che tiene conto di un coefficiente che attribuisce 0,25 punti per ogni posizione nel mondiale Costruttori (Mercedes 1; Red Bull 1,25; McLaren 1,50; Racing Point 1,75; Renault 2,00; Ferrari 2,25; AlphaTauri 2,50; Alfa Romeo 2,75; Haas 3,00; Williams 3,25).

Dopo la gara al Mugello sono ben 14 i piloti che hanno accumulato punti con quattro new entry. L'ecatombe di macchine ha avuto il suo peso, così come gli inattesi risultati di Monza che permettono a Pierre Gasly di controllare la testa della classifica con la bellezza di 62,5 punti, nonostante lo zero rimediato in Toscana.

Dietro al francese si affaccia un Daniel Ricciardo tornato in odore di podio. Il quinto posto a Monza e il quarto di domenica lo portano a 48 punti. L’australiano è il più accreditato avversario che può insidiare a Imola la supremazia del francese che abita a Milano, dal momento che Lewis Hamilton, terzo con 31 lunghezze, è penalizzato da un moltiplicatore neutro.

Diversa è la situazione di Lando Norris che è ottimo quarto con 30 punti: l’inglesino beneficiando del moltiplicatore 1,5 della McLaren potrebbe soffiare il Trofeo a Gasly in riva al Santerno, cosa preclusa a Carlos Sainz, ma non a Lance Stroll che può contare su una ponderazione di 1,75. Il canadese se fosse riuscito a evitare il detrito del compagno Sergio Perez, sarebbe stato in lizza per il titolo.

E i ferraristi? Anche in questa classifica fatta per trovare nomi che non frequentano troppo i piani alti, la Rossa latita: dopo il doppio zero di Monza, malgrado un generoso coefficiente di ponderazione pari a 2,25, Charles Leclerc è solo undicesimo con 9 punti, con Sebastian Vettel quattordicesimo con appena 2,25 punti. Comunque la si giri, la Scuderia non emerge quest’anno.

Divertimento nel divertimento? Proviamo a vedere come sarebbe la classifica Costruttori basandoci sui punteggi ponderati dei piloti. L’Alpha Tauri è in vetta con 82,5 punti ai quali ha contribuito anche Daniil Kvyat, mentre torna in quota la Mercedes con 59 punti, mentre terza è McLaren con 57. Seguono la Renault con 51 davanti alla Racing Point che somma 44,25 punti. Bisogna andare più indietro per trovare Red Bull con 18,75 punti, la Ferrari con 11,5 e l’Alfa romeo con 2,5. Sono ancora a secco Haas e Williams.

Il prossimo e ultimo appuntamento è per il 1 novembre con il GP dell’Emilia Romagna in programma a Imola all’Enzo e Dino Ferrari.

Motorsport.com Italian Trophy: classifica dopo GP di Toscana