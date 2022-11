F1 | Gasly a rischio squalifica: "Punti di penalità da ridiscutere"

Carica lettore audio

Il punto di penalità sulla licenza rimediato nel Gran Premio del Messico, ha portato Pierre Gasly ad essere vicino alla sanzione che lo escluderebbe per una gara. Il regolamento sportivo prevede la squalifica per un Gran Premio al raggiungimento di dodici punti di penalità nel corso di un anno solare, e con la sanzione rimediata in Messico (dovuta ad un soprasso ai danni di Stroll passando oltre la linea bianca continua) Gasly è salito a quota dieci.

Le regole attualmente in vigore sono chiare. L’articolo 4.2 definisce quali infrazioni comportano dei punti di penalità sulla licenza (sanzione che si aggiunge a quella normalmente imposta in pista) e al raggiungimento dei fatidici dodici punti scatta la sospensione per un weekend di gara.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Scontata la pena, il pilota riparte da zero punti. Gasly è stato punito in sei occasioni nel corso della stagione 2022, iniziando dal 22 maggio scorso, data in cui durante il Gran Premio di Spagna è stato autore di un incidente, sempre con Stroll. Fino alla 22 maggio della prossima stagione Gasly rischierà quindi l’esclusione da una gara se incapperà in una nuova sanzione che gli costi due punti.

“Sono sincero – ha commentato Gasly – la situazione in cui mi trovo è delicata, spiacevole ed anche imbarazzante. Non mi pare di essere stato particolarmente pericoloso nel corso della stagione, se scattasse la penalità che sto rischiando, beh, sarebbe decisamente severa”.

Il regolamento però parla chiaro, e se è vero che Gasly ha accumulato una parte dei punti di penalità per situazioni realisticamente non pericolose, in tre occasioni è stato autore di collisioni o, come in Giappone, di una condotta pericolosa legata all’eccesso di velocità in regime di bandiera rossa.

“Non voglio saltare delle gare – ha proseguito Gasly – mi piace pensare che potrò concludere la mia stagione con AlphaTauri e che riuscirò a disputare tutte le gare nel 2023. C’è molto in gioco, il prossimo anno potrei anche avere una macchina in grado di lottare per il campionato, e non voglio compromettere le mie possibilità saltando una gara".

"Non posso affrontare la prossima stagione con questa spada di Damocle sulla testa. Mi sono confrontato a lungo con la FIA per cercare di trovare una soluzione perché il modo in cui è scritto il regolamento è piuttosto severo anche per delle situazioni che non sono legate a una condotta pericolosa. Spero che riusciremo a trovare una soluzione prima del fine settimana per evitare di finire in una situazione stupida”.

Per quanto il francese si auguri una soluzione in tempi molto brevi, appare poco probabile che potrà avere una risposta prima del termine della stagione. Ogni variazione al regolamento sportivo va approvato dal Consiglio Mondiale, ed è un processo che richiede tempo.

Il tutto, ovviamente, dando per scontato che la FIA decida di rimettere mano allo ‘sporting code’, visto che il regolamento è in vigore ormai da molte stagioni e nessun pilota si è trovato in precedenza in una situazione simile a quella di Gasly.

Mettere in discussione il regolamento è un sport di gran moda negli ultimi tempi, ma serve anche un mea-culpa prima di iniziare una discussione con la FIA.

Tuttavia, non solo il francese dell’AlphaTauri ha manifestato delle perplessità sulle regole attualmente in vigore.

“Per quanto mi riguarda ho tre punti di penalità sulla mia licenza dovuto ai track-limit – ha spiegato Albon – e francamente non credo che questa sia un’infrazione che possiamo definire pericolosa. Non ho danneggiato alcun avversario, e credo di non essermi messo in pericolo. Credo che serva confrontarci per capire quali sanzioni debbano giustamente essere punite con dei punti sulla licenza, e quali siano con buon senso evitabili”.

In quest’ottica un confronto tra i piloti e i rappresentanti della Federazione Internazionale può essere costruttivo, ed è ciò che probabilmente sarà fatto a partire dal briefing dei piloti in programma domani a Interlagos.