F1 | Gasly: "2022 lontano dalle aspettative dell'AlphaTauri"

Carica lettore audio

Pierre Gasly ha contribuito a portare l'AlphaTauri al suo più alto totale di punti in una stagione di F1 nel 2021, con 142 punti che sono valsi il sesto posto nella classifica Costruttori, in quella che è stata l'annata migliore tenendo conto anche di quando la squadra si chiamava ancora Toro Rosso.

Ma il team ha faticato con i nuovi regolamenti ed è scivolato al nono posto nel 2022, raccogliendo solo 35 punti tra Gasly e il compagno di squadra Yuki Tsunoda.

Per Gasly è stato "difficile quantificare" i progressi compiuti in una stagione così difficile e "non è stato facile" massimizzare il potenziale della AT03, viste tutte queste difficoltà.

"Da parte mia, quello che sento è più che altro l'aver lavorato e cercato di massimizzare una vettura che non aveva lo stesso potenziale di quella del 2021", ha detto Gasly a Motorsport.com in un'intervista concessa a fine stagione.

"Non è facile, anche per cercare di mantenere la motivazione, con i ragazzi che cercano di mantenere la concentrazione di tutti per ridurre al minimo gli errori".

"Perché alla fine, anche se si fa lo stesso sport e la stessa stagione, la dinamica è molto diversa, soprattutto l'anno scorso è stato fantastico per tutti ed abbiamo avuto l'anno di maggior successo".

"Quest'anno c'erano molte aspettative ed è giusto dire che siamo stati molto lontani da ciò che ci aspettavamo o da ciò che desideravamo".

Pierre Gasly on his way to fifth at the Azerbaijan Grand Prix Photo by: Red Bull Content Pool

Questa è stata solo la seconda stagione completa in cui Gasly non è salito sul podio dal suo debutto in F1, con il francese che ha ottenuto il miglior piazzamento con il quinto posto in Azerbaijan.

Questa è stata anche l'ultima stagione di Gasly con l'AlphaTauri dopo che ha raggiunto un accordo con l'Alpine per il 2023, dove sostituirà Fernando Alonso, che invece si è accasato all'Aston Martin.

Quando gli è stato domandato se fosse stata la sua stagione più difficile con la squadra faentina, Gasly ha risposto: "In un certo senso, probabilmente sì, considerando che ho più esperienza e che ho vissuto momenti buoni e meno buoni con la squadra".

"Quest'anno, con il cambio di regolamento, purtroppo non siamo riusciti a sfruttare questa opportunità. Ci sono state sicuramente delle difficoltà, ma credo che altre squadre, in tutta onestà, abbiano fatto un lavoro migliore del nostro".

"Non siamo riusciti a sfruttare le opportunità che ci offriva questo cambiamento".