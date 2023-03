F1 | Gara Sprint: al sabato la seconda qualifica in un solo giro?

Carica lettore audio

Liberty Media e FIA stanno valutando la possibilità di inserire una seconda sessione di qualifica nei sei weekend dove è programmata la gara sprint. L’idea è stata discussa con le squadre nel briefing con i team principal delle squadre tenutosi stamane a Melbourne, ma per diventare ufficiale dovrà affrontare un iter decisionale non semplice.

Il format prevede il solito venerdì, con il turno di prove libere seguito dalla sessione di qualifica, ma l’esito definirebbe la griglia di partenza del Gran Premio di domenica e non della gara sprint.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lo schieramento della corsa di sabato sarebbe stabilito da una seconda sessione di qualifica, che si disputerebbe sabato mattina. Secondo indiscrezioni raccolte nel paddock di Melbourne l’idea che appare più accreditata è quella di un singolo giro veloce per ogni pilota.

Non sembrano esserci altre possibilità, considerando la disponibilità di pneumatici che per i weekend con gara sprint è per ogni pilota di sei set di soft, quattro di medie e due di hard.

La disputa delle qualifiche di venerdì richiede quattro set di gomme soft, dopo aver utilizzato un primo treno nella sessione FP1. Resterebbe così un set di soft nuovo per sabato mattina, più ovviamente i treni usati il giorno precedente.

L’idea, caldeggiata soprattutto da Liberty Media, richiede una modifica al regolamento sportivo, e per intervenire a stagione in corso sono necessari 28 voti favorevoli sui trenta aventi diritti nella Formula 1 Commission. Se, come tutto fa pensare, FIA e Liberty Media sono allineate (venti voti complessivi) è necessario che almeno otto squadre confermino il voto favorevole per l’approvazione finale.