F1 | Fornaroli-Haas, primo contatto: in arrivo due giorni di test a Jerez
Dopo la FP1 disputata con McLaren a Barcellona, Leonardo Fornaroli sarà al volante della Haas VF-25 in un test TPC a Jerez. Un’opportunità utile ad entrambe le parti per conoscersi meglio e valutare opportunità future.
Leonardo Fornaroli, McLaren
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Secondo informazioni raccolte da motorsport.com, Leonardo Fornaroli disputerà un test con la Haas. La prova si svolgerà sul circuito di Jerez mercoledì e giovedì di questa settimana, nell’ambito del programma TPC pianificato dalla squadra statunitense. Da quanto appreso, al momento non c’è nulla che vada oltre una normale sessione di test, utile a entrambe le parti per approfondire la reciproca conoscenza.
Nel weekend di Barcellona il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha speso parole molto positive nei confronti di Fornaroli dopo il lavoro svolto nella sessione FP1, sottolineando il contributo garantito dal ventunenne campione in carica di Formula 2 ogni volta che viene chiamato in causa.
Leonardo Fornaroli, McLaren
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Sono molto contento della sua attitudine, della velocità e della costanza – ha spiegato Stella –. Leonardo è sicuramente una risorsa per la Formula 1 e vogliamo che guidi. Certamente in futuro potrebbe farlo per la McLaren Racing, ma allo stesso tempo stiamo lavorando insieme per esplorare tutte le opportunità che possono presentarsi in Formula 1”.
Per Fornaroli si tratta di un periodo particolarmente intenso. Oltre all’attività al simulatore nel McLaren Technology Center, nell’arco di pochi giorni è passato dalle prove con la McLaren MCL60 del 2023, utilizzata nei test TPC, alla MCL40 portata in pista nella sessione FP1 del Gran Premio di Catalunya. A Jerez lo aspetta la Haas VF-25, una monoposto per lui completamente nuova, così come sarà una novità la power unit Ferrari. Secondo le informazioni raccolte da motorsport.com, insieme a Fornaroli sarà in pista anche il reserve driver della Haas, Ryō Hirakawa.
Condividi o salva questo articolo
F1 | Fornaroli debutta con la McLaren: sarà al volante della MCL40 nelle FP1 di Barcellona
F1 | McLaren, altro test per Fornaroli: ha guidato la MCL60 a Silverstone
F1 | Fornaroli: debutto positivo sulla McLaren MCL60 a Barcellona
F1 | Haas evolve l’FTM: ci sono due alette dietro lo scarico per trovare carico con i gas roventi
F1 | Haas: gli aggiornamenti sono migliorativi, ma la VF-26 è diventata difficile da guidare
F1 | Haas, Komatsu e Ocon furiosi sui rumors di rottura: "Notizie inventate, è giornalismo questo?"
Ultime notizie
Buone notizie per Kalle Rovanpera: è pronto a tornare a correre dopo i problemi di salute
F1 | Live post GP Barcellona: Ferrari torna alla vittoria con Hamilton, Mercedes allarme affidabilità
MotoGP | Di Giannantonio: "Il dito non è al 100%, ma sono pronto per Brno"
F1 | McLaren e Red Bull vanno avanti: formalizzato il ricorso contro il podio di Monaco restituito a Gasly
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments