F1 | Fornaroli-Haas, primo contatto: in arrivo due giorni di test a Jerez

Secondo informazioni raccolte da motorsport.com, Leonardo Fornaroli disputerà un test con la Haas. La prova si svolgerà sul circuito di Jerez mercoledì e giovedì di questa settimana, nell’ambito del programma TPC pianificato dalla squadra statunitense. Da quanto appreso, al momento non c’è nulla che vada oltre una normale sessione di test, utile a entrambe le parti per approfondire la reciproca conoscenza.

Nel weekend di Barcellona il team principal della McLaren, Andrea Stella, ha speso parole molto positive nei confronti di Fornaroli dopo il lavoro svolto nella sessione FP1, sottolineando il contributo garantito dal ventunenne campione in carica di Formula 2 ogni volta che viene chiamato in causa.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Sono molto contento della sua attitudine, della velocità e della costanza – ha spiegato Stella –. Leonardo è sicuramente una risorsa per la Formula 1 e vogliamo che guidi. Certamente in futuro potrebbe farlo per la McLaren Racing, ma allo stesso tempo stiamo lavorando insieme per esplorare tutte le opportunità che possono presentarsi in Formula 1”.

Per Fornaroli si tratta di un periodo particolarmente intenso. Oltre all’attività al simulatore nel McLaren Technology Center, nell’arco di pochi giorni è passato dalle prove con la McLaren MCL60 del 2023, utilizzata nei test TPC, alla MCL40 portata in pista nella sessione FP1 del Gran Premio di Catalunya. A Jerez lo aspetta la Haas VF-25, una monoposto per lui completamente nuova, così come sarà una novità la power unit Ferrari. Secondo le informazioni raccolte da motorsport.com, insieme a Fornaroli sarà in pista anche il reserve driver della Haas, Ryō Hirakawa.