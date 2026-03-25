F1 | Fornaroli: debutto positivo sulla McLaren MCL60 a Barcellona

Tra i momenti che segnano davvero la carriera di un pilota, ce n’è uno che resta impresso più di altri: il primo giro al volante di una Formula 1. Ci sono campioni del mondo che faticano a ricordare ognuna delle loro vittorie, ma tutti hanno ben impresso nei loro ricordi il giorno in cui, per la prima volta, hanno chiuso la visiera e sono usciti dai box con una volante di Formula 1 nelle loro mani. Quel momento è arrivato anche per Leonardo Fornaroli, impegnato lunedì e martedì sul circuito di Catalunya per il primo test del programma TPC organizzato dalla McLaren.

Il lavoro pianificato dalla squadra è stato intenso. Fornaroli ha completato 110 giri, per un totale di 512 chilometri, al volante della MCL60 del 2023. Il campione di Formula 2 ha alternato prove a pieno e basso carico di carburante, mostrando progressi costanti nell’arco delle due giornate.

Oltre al lavoro mirato alla costruzione del feeling con la vettura, Fornaroli ha potuto valutare anche la correlazione con il simulatore, uno degli aspetti chiave del programma. L’obiettivo è infatti prepararlo al meglio in vista delle sessioni di prove libere del venerdì (FP1) che disputerà nel corso della stagione.

Leonardo Fornaroli ha debuttato sulla McLaren MCL60 a Barcellona Foto di: McLaren

“È una sensazione incredibile guidare una monoposto di F1 in pista – ha commentato un emozionato Fornaroli - gli ultimi due giorni sono stati fantastici e ho imparato moltissimo su tanti aspetti legati alla guida. Sebbene questa monoposto sia piuttosto diversa rispetto a quelle di ultima generazione, avere l’opportunità di essere in pista è fondamentale nel mio ruolo di pilota di riserva".

"È stato un test utile anche per il lavoro sul simulatore che sto portando avanti nel mio ruolo di supporto al team. Ringrazio tutti in McLaren per questa opportunità, e… non vedo l'ora di tornare in macchina e continuare a crescere”.

Positivo anche il bilancio della squadra. Alessandro Alunni Bravi, responsabile del programma junior driver McLaren, ha sottolineato i progressi del giovane pilota. “Il team è molto soddisfatto del test di Leonardo, ha confermato ottimi progressi prendendo confidenza con la monoposto in modo molto rapido, continuando a dimostrare le qualità che abbiamo visto durante la sua brillante carriera nelle categorie propedeutiche: velocità e rapidità di apprendimento".

"Test come questo sono fondamentali per la sua preparazione come pilota di riserva, nonché per il suo percorso all'interno del nostro percorso programma. Congratulazioni a Leo per aver completato il suo primo test su una monoposto di F1, un'esperienza che non dimenticherà mai”.

Conclusa l’esperienza in pista a Barcellona, Fornaroli è subito partito per il Giappone, dove raggiungerà la squadra nel weekend di gara di Suzuka. Il suo programma TPC proseguirà nel corso della stagione.