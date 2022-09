F1 | Fittipaldi non eletto al Senato alle elezioni

Carica lettore audio

Emerson Fittipaldi non è stato uno dei trascinatori nel grande successo elettorale di Fratelli d’Italia nella coalizione di Centrodestra. Il brasiliano 75 enne, due volte campione del mondo di Formula 1 (nel 1972 con la Lotus e nel 1974 con la McLaren), era stato candidato al Senato nella circoscrizione estera sudamericana, ma non è stato eletto.

Emerson Fittipaldi, Lotus 72D Ford, GP d'Argentina del 1972 Photo by: Sutton Images

Fittipaldi è stato battuto da Mario Alejandro Borghese, esponente del MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero) che era già stato senatore nella legislatura uscente: Giorgia Meloni, prima donna candidata premier in Italia, aveva contato sulla popolarità del campione di San Paolo per allargare il suo consenso, ma non ha avuto bisogno de “O Rato” per conseguire una maggioranza assoluta in Parlamento con Lega e Forza Italia.

Emerson, che è spesso in Italia a seguire i suoi numerosi nipoti impegnati nel Motorsport, esce dall’agone politico, ma resta un’icona delle corse automobilistiche, visto che dopo i titoli iridati in F1 aveva aggiunto due successi alla 500 Miglia di Indianapolis e il campionato CART nel 1989.