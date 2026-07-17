F1 | Finale sotto SC: torna l’idea della bandiera rossa, ma inseguire lo show a tutti i costi non è la strada giusta

Il finale della gara a Silverstone ha riportato nuovamente a galla un tema già affrontato tempo fa ma che torna ciclicamente, ovvero la possibilità di interrompere le gare a pochi giri dal termine in modo tale che non si concludano in condizioni di Safety Car. Uno scenario che ha portato a punti di vista contrastanti, alcune delle quali nette.

Il caso di Silverstone è particolare perché, in realtà, la direzione gara aveva l’intenzione di riprendere la corsa almeno per un ultimo giro. Tuttavia, la comunicazione con cui si permetteva a chi in quel momento era doppiato di superare la Safety Car è arrivata una decina di secondi troppo tardi: a quel punto, la FIA ha applicato il regolamento alla lettera, concludendo la gara in regime di neutralizzazione.

In sostanza, se la comunicazione fosse arrivata pochi secondi prima il problema non si sarebbe nemmeno posto, e questo è chiaro a tutti. Ma quanto accaduto in Gran Bretagna ha riaperto un’altra questione: è davvero corretto interrompere una gara negli ultimissimi giri per evitare un finale sotto Safety Car, privilegiando lo spettacolo?

Alexander Albon, Williams, Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Di questo si era già discusso in passato e, pur condividendo l’idea di provare quando possibile a concludere le gare in condizioni di bandiera verde, i team si erano opposti all’utilizzo della bandiera rossa come strumento artificiale. Esiste un precedente, il GP d’Australia 2023, in cui la direzione gara decise di ricorrere alla bandiera rossa in una situazione che molti considerarono forzata (e conclusa con altri incidenti).

C'è chi a favore di un finale più emozionante

Ad esempio, Lewis Hamilton sarebbe a favore della possibilità di interrompere le gare a qualche giro dal termine se vi fosse la possibilità di regalare un finale più emozionante agli spettatori, citando proprio la situazione in Australia: “Assolutamente. Ricordo che successe qualche anno fa in Australia ed è stata una delle gare più belle. Certo, se sei al comando non è la situazione ideale, ma allo stesso tempo offre ai tifosi un finale davvero emozionante. concludere un GP dietro la Safety Car è deludente”.

A favore di questo approccio ci sono anche altre figure nel paddock, come Ayao Komatsu, TP della Haas. Il suo punto di vista è semplice: con le procedure attuali, quando entra una Safety Car a cinque giri dalla fine è praticamente certo che la corsa si chiuderà in regime di neutralizzazione. In una situazione del genere, secondo lui sarebbe più semplice dare bandiera rossa e rimettere tutti sullo stesso livello.

Il caotico finale nel GP d'Australia del 2023 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images

“Guardando la situazione di Silverstone, quando è successo quell’incidente, era molto probabile che la gara finisse dietro la Safety Car. Nel momento in cui è accaduto, se avessimo mostrato la bandiera rossa almeno avremmo avuto tre o quattro giri di gara. È decisamente meglio che finire dietro la SC. E poi penso che tutta la procedura delle vetture da sdoppiare richieda troppo tempo”, ha detto Komatsu.

“Normalmente, se mancano solo quattro giri, non farai ripartire la gara. Anche cinque giri sono piuttosto, diciamo, al limite. Quindi immagino che si debbano valutare pro e contro. Invece della Safety Car, se diamo bandiera rossa, qual è il lato negativo? Anche una situazione controversa, in qualunque anno fosse, non sarebbe successa. Perché se dai bandiera rossa, tutti cambiano le gomme. Quindi probabilmente è un modo equo di gestire la cosa. E permette di offrire un po’ di gara agli spettatori”.

Sarebbe una scelta valida solo in nome dello spettacolo?

Dall’altra parte c’è anche un elemento importante. La bandiera rossa va usata solo per motivi seri e non deve diventare uno strumento artificiale. È vero che una regola "fissa", che preveda la possibilità di esporla entro un certo numero di giri dalla fine in caso di ingresso della Safety Car, agirebbe allo stesso trattamento per tutti, ma sarebbe una scelta valida pensando solo a uno spettacolo costruito?

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Questo è anche il punto. Per quale motivo gli incidenti nel finale di gara dovrebbero essere trattati in modo diverso rispetto a quelli che avvengono nel resto della corsa, solo in nome dello spettacolo? È per questo che alcuni piloti sono contrari a questa prospettiva, tra cui Gabriel Bortoleto, che ha ribadito come la bandiera rossa debba essere usata esclusivamente per motivi di sicurezza.

“Penso che la bandiera rossa, mettiamolo bene in chiaro, debba essere mostrata quando avviene un incidente serio. Non dobbiamo concentrarci solo sull’intrattenimento per arrivare alla fine della gara. Abbiamo 70 giri, 60 giri di gara: c’è già abbastanza intrattenimento e abbastanza azione. Se c’è un grosso incidente verso fine gara, concordo che si debba dare bandiera rossa, ma è una questione di sicurezza”.

“Ma se è un incidente minore, come quello che è capitato a Max, che non è nemmeno andato a muro ma solo nella ghiaia, non vedo il motivo per cui mettere la bandiera rossa solo per provare a fare altri tre giri. Credo che dovremmo mantenere la bandiera rossa per incidenti gravi, perché appena si inizia a fare questo tipo di cose, tutto si complica e si creano altri problemi e poi si generano altri dieci problemi nel tentativo di sistemare qualcosa che succede una volta ogni cinquanta gare”.

Safety Car Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La F1 non deve seguire lo show a tutti i costi

Molti piloti sono dell’idea che, piuttosto che usare la bandiera rossa per cambiare il finale di una corsa, si dovrebbe piuttosto velocizzare la procedura per i doppiati, in modo che richieda meno tempo. Oltre a Sainz, su questa linea di pensiero c’è anche Oscar Piastri: “Mi è sembrata una situazione un po’ sfortunata dal punto di vista del tempismo. Le regole sono quelle. Diventa tutto molto complicato se inizi a fare eccezioni alle regole che hai stabilito. È chiaro che, sì, in futuro dovrebbe essere gestita in modo più fluido. Ma sono contento che abbiano seguito le regole”.

Nelle parole dei piloti emerge un tema comune, quello delle eccezioni. Inserire casi specifici rischia di aprire la porta a situazioni confuse, perché si potrebbe arrivare a chiedersi per quale motivo un incidente più serio avvenuto durante la gara non abbia portato alla bandiera rossa, mentre un episodio minore nel finale, solo in nome dello spettacolo, abbia invece provocato l’interruzione della corsa, aprendo la porta a un vaso di Pandora su quale sia il giusto confine tra lo sport e uno spettacolo costruito.

Vero, esisterebbe una regola fissa, ma finirebbe comunque per generare ulteriori discussioni, proprio come accade oggi quando si dibatte sulla necessità o meno dell’intervento della Safety Car, ma con un impatto persino maggiore. Qui entrano in gioco le visioni soggettive e il rischio è di creare una complessità che non serve. La Formula 1 è anche spettacolo, ma non deve inseguirlo a ogni costo, perché i finali sotto Safety Car, per quanto rari, fanno parte delle corse.