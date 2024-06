F1 | Fiducia Hamilton: "Sento che siamo più vicini ai migliori"

La Mercedes ha introdotto una sospensione anteriore rivista per portare avanti lo sviluppo iniziato con la nuova ala anteriore utilizzata a Monaco, caratterizzata da un design più convenzionale dell'elemento superiore rispetto a quello con cui aveva cominciato la stagione.

La pista umida ha condizionato entrambe le sessioni, limitando così la possibilità per la Mercedes di imparare dai miglioramenti apportati, ma ha comunque contribuito a bilanciare la W15 tra anteriore e posteriore.

Hamilton si è sentito fiducioso nelle due sessioni del venerdì e, sebbene abbia osservato che è troppo presto per prevedere dove si piazzerà la Mercedes, la sua sensazione iniziale è che possa iniziare ad avvicinarsi ai tre team più competitivi (Red Bull, Ferrari e McLaren).

"Onestamente, è troppo presto per dire dove siamo. Sento di avere uno spirito combattivo, sento che la macchina reagisce ai miei input e, come ho detto, mi sento molto fiducioso", ha detto Hamilton.

"Ma lo sapremo solo sabato, spesso è una giornata diversa per noi e spero che domani sia una buona giornata. In entrambe le condizioni, oggi mi sono sentito molto forte, quindi sono molto fiducioso. Sento che questo fine settimana siamo più vicini ai migliori".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dopo che il semaforo verde della FP1 è stato dato con 20 minuti di ritardo a causa della pista troppo bagnata, Hamilton ha dichiarato di voler scendere in pista per primo e ha invitato la sua squadra a concedergli molto tempo in pista.

Ha aggiunto che la sua impazienza era anche quella di capire meglio i lavori di riasfaltatura del tracciato di Montreal, eseguiti alla fine dello scorso anno.

"Mi sono sentito benissimo. Non vedevo l'ora di partire, ogni secondo dicevo ai ragazzi 'usciamo, usciamo', li mettevo sotto pressione, 'andiamo, andiamo', solo per massimizzare il tempo in pista in qualsiasi condizione".

"È una pista particolare, quindi si tratta di passare più tempo possibile in pista e di capire sia le condizioni che le modifiche apportate all'asfalto e ad alcune vie di fuga. È stata una sessione davvero buona e la macchina mi sembrava forte".