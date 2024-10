F1 | Fiducia Ferrari: c'è il potenziale per attaccare in gara

La gara sprint porta consiglio. Il circuito di Austin impone, per tradizione, il dilemma della classica coperta corta, non si può avere tutto. Che si tratti di bilanciamento o di scelte di setup, maggiormente indirizzate alla performance sul giro singolo o al passo gara, ci sono da fare delle scelte. Nelle qualifiche sprint di venerdì la Ferrari era risultata molto competitiva in SQ1 e SQ2 (disputate con gomme medie) pagando poi un leggero (ma cruciale) gap con gli pneumatici soft, un punto su cui lavorare. Poi sono arrivati i diciannove giri della sprint, dai quali è emerso un ottimo ritmo di gara sia con Carlos Sainz che con Charles Leclerc.

A quel punto, in vista delle qualifiche del Gran Premio, c’è stato da scegliere tra la possibilità di migliorare l’assetto sul giro veloce, o limitarsi a qualche cambiamento minimo per non rischiare di intaccare l’ottima performance di gara. Ha prevalso la seconda opzione.

“Sapevamo che avremmo avuto difficoltà, specie nel settore 1 – ha confermato Leclerc dopo le qualifiche - dato che non avevamo cambiato più di tanto la nostra macchina dalla Sprint Qualifying. In vista della gara sembra che abbiamo una buona vettura e i nostri rivali paiono avere un passo simile al nostro: mi aspetto una corsa nella quale potremo divertirci”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

La seconda fila presa da Sainz e Leclerc, vista in ottica gara è un buon risultato. Con la Mercedes naufragata, un Piastri opaco sin da venerdì e il solito Perez, per le due Ferrari la terza e quarta posizione sono arrivate con una certa tranquillità. “Il primo tentativo in Q3 è stato buono e il secondo stava andando ancora meglio – ha commentato Sainz – ma in ogni caso la terza posizione ci offre la possibilità di lottare con i piloti che domani ci scatteranno davanti. Sarà una gara molto interessante e tattica: noi siamo pronti”.

Per la Ferrari la corsa si svolgerà principalmente su due fronti, una partenza pulita ed il degrado degli pneumatici, variabile temuta ad Austin dopo la parziale riasfaltatura della pista. “Sembriamo in forma migliore in configurazione gara – ha confermato Frederic Vasseur - e questo dovrebbe giocare a nostro favore visto che qui è possibile sorpassare e il degrado gomme giocherà un ruolo significativo. Partiremo dalla terza e dalla quarta posizione e cercheremo di ripetere quanto fatto stamattina, ovvero risalire la classifica. Non amo fare previsioni prima del via, ma guardando il modo in cui abbiamo gareggiato con Lando stamattina e ci siamo avvicinati a Max, possiamo essere fiduciosi”.

Alla vigilia del weekend il Gran Premio degli Stati Uniti era considerato da tutto il paddock la classica corsa a due soste, ma la gara sprint ha aperto un piccolo spiraglio alternativo. Nella corsa di ieri Verstappen e le due Ferrari hanno girato su tempi molto veloci nelle tornate conclusive, percorrendo venti giri con il set di medie montato al via. La gara di oggi, sulla distanza di 56 giri, sarà monitorata nelle fasi iniziali per capire se il degrado sarà sotto controllo a serbatoi pieni, e non è da escludere in modo categorico che le monoposto che ieri hanno gestito al meglio la corsa, possano provare una strategia ad una sola sost con il passaggio medie-hard.