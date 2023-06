F1 | FIA: nuova norma per evitare l'aggiramento del budget cap

Nell'ambito di quello che, secondo le fonti, è un impegno crescente da parte dell'organo di governo dell'automobilismo per garantire il rispetto delle norme sul cosiddetto 'cost cap', la Federazione è intervenuta in merito all'uso di divisioni di progetto speciali al di fuori dei team di F1, che alcuni sospettavano venissero utilizzate per ottenere guadagni in termini di prestazioni.

Negli ultimi anni era cosa comune per i team di F1 impiegare personale tecnico senior per lavorare in reparti separati su progetti tecnici per sfruttare le conoscenze acquisite nei Gran Premi e reinvestirle nel mondo degli affari in generale.

Ad esempio, la Red Bull ha la sua divisione Advanced Technology, la McLaren ha Applied Technologies, la Mercedes ha Applied Science e la Aston Martin ha Performance Technologies. Tutte queste società hanno avuto successo e hanno su diversi progetti che coinvolgono auto da strada, yacht dell'America's Cup, biciclette e altro.

C'erano però sospetti che qualcuno stesse probabilmente giocando con il sistema e usasse queste divisioni per approfondire le conoscenze sulla F1 al di fuori del tetto dei costi; prima di ritrasmettere gratuitamente queste informazioni ai loro team, la FIA è intervenuta.

In una direttiva tecnica redatta all'inizio di quest'anno, ma recentemente rivista e messa in vigore, la FIA ha chiarito ai team che non potranno trasferire alla squadra alcuna proprietà intellettuale derivante da progetti che non rientrano nell'ambito delle operazioni di F1, senza che tale lavoro rientri all'interno dei costi previsti.

La TD45, come è noto, stabilisce che, sebbene le squadre rimangano libere di gestire questi reparti di progetti speciali, qualsiasi proprietà intellettuale da esse derivante che venga utilizzata dai team di F1 deve essere contabilizzata nell'ambito del cost cup, quindi non può provenire da fonti libere all'interno della stessa azienda.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Le conoscenze della F1 possono ancora essere trasmesse liberamente alle divisioni tecniche, quindi possono continuare a essere utilizzate per interessi commerciali esterni.

La FIA non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla questione e, interpellati da Motorsport.com, diversi team che dispongono di tali divisioni tecniche hanno ribadito di aver rispettato pienamente le regole e di aver accolto con favore il chiarimento.

Tuttavia, una fonte importante della F1, che conosce bene la situazione, ha dichiarato che la TD45 ha già provocato dei cambiamenti.

"Ha avuto un impatto e alcuni sono stati costretti ad agire perché si sono resi conto che ciò che facevano non era più consentito - spiega - Ma la parte difficile è che lo faranno dal 1° gennaio (quando la TD entrerà in vigore), quindi quello che hanno speso fino a questo punto ora dovranno in qualche modo recuperalo".

Il sospetto che i team sfruttino l'uso del personale di F1 impiegato in operazioni esterne è stato prevalente fin dall'inizio dell'introduzione di un limite per le spese.

Otmar Szafnauer, team principal di Alpine, ha dichiarato all'inizio di quest'anno che le scuderie più grandi avevano trovato il modo di impiegare il personale in modo da non farlo rientrare nel tetto.

"Penso che alcune delle altre squadre, quelle più grandi, stiano cercando di sfruttare o di capire meglio dove ci sono delle scappatoie o dei cambiamenti organizzativi che si possono fare per far rientrare più persone in quel budget cap. E noi non ci siamo ancora arrivati", ha dichiarato.

"In pratica è come se si fossero liberate di 100 persone, ma cercando il modo di riassumerle. Possono trovare dei posti per loro, dove non contano come uomini di F1 a tutti gli effetti, oppure per occuparsi di marketing o altro, ma anche lavorando su un progetto di una barca per una parte del loro tempo".

L'arrivo della norma TD45 si inserisce nel contesto di quello che, secondo diverse fonti, è uno sforzo molto più approfondito da parte della FIA per indagare sulle spese delle squadre quest'anno nell'ambito dell'analisi del tetto dei costi.

Nelle ultime settimane la Federazione ha visitato le fabbriche dei team per un'analisi forense delle loro finanze; secondo una fonte, l'ultimo questionario dell'organo di governo sulla conformità ammonta ora a più di 100 domande, un numero di gran lunga superiore a quello di 12 mesi fa.

L'anno scorso, la Red Bull è stata multata per 7 milioni di dollari e ha subito una riduzione del tempo di sviluppo della galleria del vento per aver speso troppo nel 2021.