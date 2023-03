F1 | FIA: la TD39 è stata sospesa, non abolita

Carica lettore audio

La FIA non ha abrogato la famigerata TD39, ma l’ha semplicemente sospesa con una comunicazione inviata ai team, al promotore F1 e alla Pirelli, fornitore unico delle gomme, prima dell’avvio della stagione 2023.

La Federazione Internazionale ci fa garbatamente sapere attraverso un portavoce che la questione sembra ora sotto controllo, è stato ufficializzato che non applicheremo un limite nel prossimo periodo. Inoltre abbiamo comunicato alle squadre che, se il parametro dovesse peggiorare in seguito, lo reintrodurremmo con brevissimo preavviso. Poiché tutto è già predisposto, potremmo riavviare l'implementazione dei dati in tempi relativamente brevi”.

Giusto, quindi, correggere il tiro rispetto all’anticipazione che avevamo pubblicato, per quanto la sostanza alla fine non cambi. Ma l’aspetto più interessante della nota è che la FIA sembra aver recepito la nostra critica sulla necessità di non tenere riservate le Direttive Tecniche…

“Miriamo a rendere pubblici tutti le TD molto presto. Ciò migliorerà in futuro il livello di accesso e comprensione alle regole tecniche sia per i media che per i fan”.

Aspettiamoci un positivo cambiamento nei prossimi mesi e ci rendiamo conto che non sia facile modificare un approccio che è figlio di un passato che non ha più ragione di essere. Speriamo che arrivi prima questo provvedimento che porterebbe a una maggiore trasparenza delle norme che non l’eventuale ripristino dell’algoritmo anti porpoising…