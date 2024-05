F1 | FIA conferma: congedo di maternità fuori dal cost cap 2026

Come riportato all'inizio di questa settimana, nell'ambito della prevista revisione del tetto dei costi - che probabilmente sarà ampliato a circa 220 milioni di dollari - saranno inclusi nel suo ambito di applicazione altri elementi che in precedenza ne erano esenti.

Una delle considerazioni è stata quella di spostare al suo interno il congedo di maternità e l'intrattenimento del personale, cosa che non tutti i team hanno gradito.

Per quanto riguarda il congedo di maternità, si è ritenuto che avrebbe potuto scoraggiare le squadre dall'assumere donne.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'intrattenimento, si temeva che potesse servire a punire i dipendenti, in quanto i concorrenti avrebbero dovuto scegliere tra il divertimento del personale e il risparmio di denaro per le prestazioni.

La FIA ha ora chiarito che, come previsto, le squadre che non sono favorevoli a nessuno dei due elementi rientrano nel tetto dei costi e rimarranno sicuramente esenti a partire dal 2026.

Federic Lodi, responsabile della FIA per i regolamenti finanziari delle monoposto, ha spiegato: "Durante la discussione con i team, è stata presa in considerazione una serie di esclusioni, tra cui il congedo di maternità/paternità e l'intrattenimento, da includere nel perimetro del tetto dei costi".

An overview of the welcome event in the paddock Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Questo in cambio di un corrispondente aumento del livello del cost cap che avrebbe permesso ai team di continuare a finanziare i programmi di congedo di maternità/paternità e gli eventi di intrattenimento senza alcuna conseguenza ai fini del cost cap".

"Ma durante l'ultima riunione della F1 Commission, è stato deciso all'unanimità che questi costi devono rimanere esclusi dal perimetro del cost cap".

Le discussioni tra i team e la FIA sul tetto dei costi sono in corso, mentre l'organo di governo dell'automobilismo lavora per mettere a punto i regolamenti, sia per quanto riguarda l'entità del tetto dei costi, sia per quanto riguarda ciò che rientra e ciò che non rientra.

Un aspetto da definire è dove ricadono le detrazioni per le spese in conto capitale e come viene gestito l'ammortamento.

Lodi ha aggiunto: "Attualmente si sta valutando una modifica al trattamento di questi investimenti, con la prevista inclusione dell'ammortamento delle immobilizzazioni all'interno del perimetro del tetto dei costi e l'eliminazione della detrazione per le spese in conto capitale".

Perché il tetto dei costi sta aumentando

L'ampliamento del tetto dei costi dagli attuali 135 milioni di dollari fino a un livello previsto di 215-220 milioni di dollari potrebbe essere interpretato da alcuni come un allentamento dei limiti di spesa da parte della FIA.

Tuttavia, il cambiamento non ha nulla a che vedere con la possibilità per le squadre di disporre di un maggiore potere di spesa. Al contrario, lo spostamento della cifra globale è dovuto al fatto che si è ritenuto opportuno far rientrare più elementi nel perimetro del tetto di spesa per semplificare le cose.

Lodi ha spiegato: "L'intenzione della FIA è quella di evitare un aumento complessivo del livello del cost cap, pur considerando la modifica del perimetro delle esclusioni, l'aumento del numero di gare e il tasso di inflazione nell'individuazione del nuovo livello del cost cap".

Tutte le parti interessate hanno concordato sulla necessità di semplificare il quadro normativo esistente, pur mantenendone la solidità".

"Una delle leve individuate per ottenere la semplificazione è la revisione della categoria di costi che possono essere esclusi dal cost cap, con l'obiettivo di includere un maggior numero di costi nel perimetro, in cambio di una corrispondente rivalutazione del livello complessivo del cost cap".