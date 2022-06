F1 | FIA: chiuso improvvisamente il rapporto con Peter Bayer

Carica lettore audio

La Federazione Internazionale ha annunciato la conclusione del rapporto di lavoro con Peter Bayer, che dal 2017 ha occupato il ruolo di Segretario Generale per lo Sport. Una voce emersa domenica a Monte Carlo e ufficializzata oggi, che conferma la volontà del presidente Ben Sulayem di dare un’impronta precisa al suo mandato.

Bayer ha gestito una grossa parte delle attività FIA nel campionato del mondo Formula 1, avendo un ruolo attivo anche nella scelta di rimuovere dal suo incarico Michael Masi e nominando al suo posto Eduardo Freitas e Niels Wittich.

L’annuncio della FIA arriva tre giorni dopo le polemiche emerse al termine del Gran Premio di Monaco, riguardanti i passaggi sulla linea gialla all’uscita dei box delle due Red Bull e la gestione un po' confusionaria dell’avvio della corsa, causata anche da problemi emersi alla struttura tecnica della Federazione.

“La FIA lo ringrazia calorosamente per i risultati che hanno contribuito allo sviluppo dello sport automobilistico negli ultimi cinque anni – recita il comunicato FIA – curando in particolare la Divisione Sport, la costruzione della struttura piramidale dal Karting alla F1, la creazione del nuovo Campionato del Mondo Rally-Raid, oltre a migliorare la sicurezza e la sostenibilità in tutte le discipline. La FIA gli augura il meglio per il suo futuro”.

Che la decisione di concludere il rapporto con Bayer non sia stata una scelta meditata a lungo, lo conferma anche la mancanza di un sostituto di ruolo.

Ad interim sarà Shaila-Ann Rao a ricoprire gli incarichi in precedenza nelle mani di Bayer, grazie ad un’esperienza già avuta all’interno della FIA come Direttore Legale delle Federazione dal 2016 al 2018. Negli ultimi tre anni e mezzo Shaila-Ann Rao ha lavorato presso la Mercedes Grand Prix, inizialmente come Consigliere Generale e poi come Consigliere del team principal Toto Wolff.