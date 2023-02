F1 | Ferrari, Vigna: "Vasseur? Mi piace, ha l'energia giusta"

Carica lettore audio

Benedetto Vigna ci crede. La Ferrari si sta preparando a un 2023 competitivo e l’amministratore delegato fa trasudare dalle sue parole l’ottimismo che si respira all’interno della Gestione Sportiva.

Nel corso di un’intervista con Class CNBC, Benedetto Vigna, che questa mattina non si è perso il fire-up del motore sulla rossa 2023 che è stata assemblata nel Reparto Montaggio Veicoli, ha assicurato che nella squadra del Cavallino non si è trascurato nessun dettaglio per iniziare una stagione competitiva:

“La nuova monoposto la vedremo il 14 febbraio, a San Valentino. Quello che posso dire, con tutto il team e con Fred che è venuto da noi recentemente, si sta lavorando tanto per realizzare l’auto e per avere una squadra che sia vincente. Questa sarà la caratteristica chiave”.

Frédéric Vasseur, Ferrari Photo by: Ferrari

Vigna, seppur sollecitato dall’intervistatrice, non ha rinunciato a dare un parere anche su Vasseur, fresco team principal…

“Fred mi piace, ha quell’energia e quella dose di imprenditorialità che ci serve per competere al top per il premio finale”.

Sembrano passati anni luce dai silenzi dello scorso anno…