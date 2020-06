Ferrari: Vettel gira sulla SF71H al Mugello da "separato in casa"

E' toccato a Sebastian Vettel effettuare il primo giro sulla SF71H al Mugello. E' toccato al pilota tedesco riprendere contatto con una Rossa dopo il lungo lockdown dovuto all'epidemia del COVID-19. Ma, soprattutto, è toccato al quattro volte campione del mondo rimettersi nell'abitacolo della Rossa dopo la rottura con il Cavallino.

Seb è salito sulla Ferrari per la prima volta da separato in... casa, dopo la consensuale decisione di non discutere il rinnovo del contratto che andava in scadenza a fine stagione. Qualcosa si è infranto fra il tedesco e la Scuderia, ma il clima nel box del Mugello è quello di sempre all'inizio di una giornata di lavoro. Piuttosto rilassato e scherzoso, giusto per smentire chi aveva visto in una "punizione" del tedesco la mancata convocazione a Maranello per il video lungo le strade con la SF1000 fatto con Leclerc...

La SF71H è scesa in pista intorno alle 9:30 per un installation lap. Giusto per vedere che tutto sulla monoposto di due anni fa fosse a posto per iniziare una giornata di test utile a togliere la ruggine dai due piloti dopo il lungo lockdown: l'ultimo giorno di collaudi è stato ai test invernali di Barcellona, visto che a Melbourne il GP d'Australia non si è disputato.

La Ferrari ha modo di provare quale sarà l'attività in quella che è stata definita la "Bolla" con i meccanici e i tecnici che dovranno lavorare distanziati e dotati delle indispensabili protezioni di sicurezza. La giornata, quindi, non sarà solo preziosa per i piloti che avranno modo di riprendere il contatto con una F1, ma sarà utile a trovare le giuste modalità di intervento sulla Rossa.