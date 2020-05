Ferrari: Vettel rifiuta di guadagnare come Leclerc

I tedeschi parlano di un’offesa infamante fatta della Ferrari a Sebastian Vettel per il rinnovo del contratto.

Stando alle indiscrezioni il quattro volte campione del mondo si sarebbe visto offrire uno status identico a quello di Charles Leclerc.

Vale a dire un ingaggio di 9 milioni di dollari per il 2021, un’opzione a favore della squadra per l’anno successivo e un taglio dello stipendio per quest’anno dai 25 milioni pattuiti prima che la pandemia del Coronavirus creasse uno sconquasso nel mondo e anche nella F1.

La Ferrari ha già fatto le sue scelte: il futuro del Cavallino è puntato sul giovane monegasco ma è indubbio che la permanenza di Seb darebbe stabilità alla squadra del Cavallino. La priorità numero uno, quindi, sarebbe di tenere ancora il tedesco, ma alle condizioni dettate da Maranello. Altrimenti la Scuderia potrà guardare altrove, visto che le valide alternative non mancano.

Con il COVID-19 il mondo sta cambiando in fretta e quello che andava bene prima del lockdown non va più bene ora. Vettel di fronte ha due alternative alla Rossa: Renault e McLaren. Niente di vincente, anzi entrambe le soluzioni sono molto peggiorative rispetto alla Rossa, tenuto conto che non ci sarà spazio alla Mercedes come alcuni fantasisti sostengono.

Seb può contare sul supporto di Mattia Binotto: il team principal in questa delicata fase di transizione preferirebbe una squadra che potesse uscire dalla crisi dettata dal Coronavirus con una fase di stabilità, dovendo gestire altre turbolenze che gravitano sulla F1, ma non tutti nel team hanno gradito l’atteggiamento del quattro volte campione del mondo sul taglio dello stipendio.

Non c’è fretta di chiudere la trattativa che è iniziata male, perché entrambe le parti vogliono avere delle conferme da qualche gara disputata nel 2020. La Ferrari sullo stato di forma di Sebastian e Vettel sull’effettivo grado di competitività della SF1000.

È il gioco delle parti, tanto più che fuori dal Reparto Corse c’è la fila: Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Antonio Giovinazzi. L’italiano è quello considerato più acerbo per salire sulla Rossa e gli altri due sarebbero ben graditi da Charles Leclerc.

Il ritardo dell’avvio del campionato non gioca certo a vantaggio di Vettel, mentre la Ferrari può giocare a rimpiattino, ma se volesse davvero Sainz non dovrebbe perdere troppo tempo, perché la McLaren vuole una risposta per il rinnovo dello spagnolo entro giugno, vale a dire prima della ripartenza iridata.

Il nome di maggior prestigio resta quello di Daniel Ricciardo: l’australiano cerca di sfogliare la margherita sul futuro della Renault ed è anni che aspetta la chiamata di Maranello. Nel frattempo il suo ingaggio è diventato importante, tale che rischia di andare fuori scala rispetto alla volontà della Ferrari di spendere.

Il mercato è in mano della Ferrari, ma chi farà la prima mossa?