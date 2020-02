Ferrari: Vettel porta al debutto la SF1000 nel filming day

La Ferrari, come è consuetudine per la Scuderia, porta oggi al debutto la SF1000 sulla pista di Barcellona spendendo il primo dei due filming day concessi dalla FIA. Il team di Maranello sfrutta questa opportunità per effettuare le riprese commerciali, ma anche per svolgere uno shakedown in pista che preceda di un giorno l'apertura ufficiale dei test invernali in programma da domani proprio sulla pista catalana di Montmelò.

Sul tracciato catalano fa piuttosto fresco visto che ci sono appena 9 gradi di aria, dal momento che il cielo tende al nuvoloso, ma non ci sono minacce di pioggia per cui i due piloti potranno alternarsi al volante della SF1000.

In realtà la sessione odierna serve a trovare una base di lavoro per domani, visto che la Rossa in questi giorni è stata sottoposta a lunghi test indoor sul banco dinamico che hanno messo in evidenza l'affidabilità che è uno dei target cercati da Mattia Binotto.