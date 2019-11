Ferrari: Vettel per la terza volta papà salta la conferenza

Sebastian Vettel non sarà presente oggi sul circuito di Yas Marina, e la giustificazione è di quelle che non si discutono.

La scorsa notte Seb è diventato padre per la terza volta, ed è rimasto al fianco della moglie Hanna, rimandando ad oggi il viaggio per Abu Dhabi.

Il nuovo arrivato in casa Vettel è un bimbo, che sarà accolto in famiglia dalle due sorelle maggiori Emilie e Matilda.

Per Sebastian un momento speciale, e ovviamente diserterà l’attesa conferenza stampa in programma oggi a Yas Marina, che prevedeva la sua presenza al fianco di Charles Leclerc e Max Verstappen. La sua presenza in pista è confermata per venerdì mattina, in tempo utile per iniziare il weekend nella sessione FP1.