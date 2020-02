Ferrari: Vettel? Deve meritare il rinnovo del contratto

Nasce la nuova Ferrari. Io sono curioso di vedere, ipotizzando (e sperando) che la nuova monoposto sia all’altezza, che nasca un nuovo Sebastian Vettel.

O che rinasca quello che avevamo conosciuto praticamente sempre nei giorni gloriosi alla Red Bull e solo a sprazzi in quelli altalenanti a Maranello.

Lo scenario di mercato che si è sviluppato non lascia alternative a Sebastian. Sempre che abbia ancora voglia di un futuro in rosso dopo la scadenza del contratto al termine di questa stagione, non ha altra strada da imboccare se non quella di rimettersi a centrare risultati di livello.

Dopo la firma di Max Verstappen, che dunque non passerà a breve alla Mercedes e rimarrà alla Red Bull, aspettiamo quella di Lewis Hamilton. Quindi i top team post 2020 sono a posto, le alternative possono solo essere di rango inferiore.

Al punto che forse a Vettel converrebbe, nel caso di un addio al Cavallino, considerare il ritiro dalla F1.

Ma di solito quando un campione è con le spalle al muro riesce a pescare qualcosa di insospettabile all’interno di se stesso e del suo passato. Potrei citare un sacco di casi in altri sport, magari succederà la stessa cosa anche per Seb.

Ora è nelle condizioni di un giocatore di poker che è a un passo dalla bancarotta, salvo avere la possibilità di rifarsi con una sola giocata. E’ l’“all in” di Vettel. E se funzionasse, la Ferrari avrebbe voglia di scaricarlo?