F1 | Ferrari: Vasseur operativo, domani incontrerà la squadra

La Ferrari ha pubblicato la prima foto di Frederic Vasseur nella sede di Maranello. Il nuovo team principal ha iniziato oggi la sua attività presso la Gestione Sportiva, confrontandosi con i vertici della Scuderia in meeting preliminari insieme a Laurent Mekies.

Una lunga passeggiata tra gli uffici della GES per iniziare a familiarizzare con il nuovo ambiente di lavoro in cui dovrà operare ed iniziare a mettere a fuoco i volti delle persone chiave. A meno di sei settimane dalla presentazione della monoposto 2023 e ad otto dai primi test in pista, l’attività a Maranello è scandita da un tour de force, come è tradizione ad inizio anno.

Il primo appuntamento di peso per Vasseur è in programma domani, quando parlerà alla squadra per la prima volta, un’occasione per prendere contatto con tutti i componenti della Scuderia e probabilmente per illustrare le prime linee guida della sua gestione.

È difficile ipotizzare dei cambiamenti in uno dei momenti di massima attività nella sede di Maranello, più probabile invece che le prossime settimane per Vasseur rappresenteranno un periodo di osservazione e studio che traghetterà la squadra verso il Bahrain.

Non sono invece da escludere delle potenziali novità per quanto riguarda la gestione dei weekend di gara, soprattutto nei ruoli e nelle procedure di comunicazione che si sono confermate un punto debole durante la scorsa stagione.

Su questo fronte potrebbero esserci dei cambiamenti in tempi relativamente brevi, sufficienti a garantire l’operatività in vista del primo appuntamento della stagione.