F1 | Ferrari va all'attacco: ecco la prima ala flessibile sulla SF-24

Come vi avevamo anticipato su Motorsport.com la Ferrari a Singapore ha portato una nuova ala anteriore. Bisogna riconoscere al direttore tecnico ad interim, Fred Vasseur, (Loic Serra diventerà operativo dal 1 ottobre) che la soluzione che si è vista nei box di Marina Bay è già un anticipo di ala flessibile che inizialmente era stata programmata per il GP degli Stati Uniti ad Austin che sarà in calendario dopo un mese di sosta del campionato.

La Red Bull porterà un analogo pacchetto in Texas, ma a Maranello hanno cercato di anticipare i tempi nella consapevolezza che ogni modifica che può portare prestazione può contribuire a far crescere la SF-24 nella durissima lotta fra i quattro top team.

Dettaglio dell'ala anteriore della Ferrari SF-24 Foto di: Giorgio Piola

Lo staff di Diego Tondi ha affrontato il tema delle ali flessibili che ha permesso, in particolare, a McLaren e Mercedes di fare un importante salto di qualità nel corso dell’estate. Se la squadra di Woking ha capitalizzato le deformazioni programmate del flap regolabile dell’ala anteriore per trovare un buon bilanciamento su tutti i tracciati, non si può dire lo stesso per il team di Brackley che si è nuovamente perso.

La Ferrari aveva un po’ trascurato l’aeroelasticità, ma ora non vuole lasciare niente al caso sentendosi ancora matematicamente in lizza per il titolo Costruttori, tanto che l’ala anteriore vista in pit lane a Singapore rappresenta la prima specifica di un nuovo concetto che verrà implementato nei prossimi appuntamenti, visto che la FIA non ha alcuna intenzione di cambiare le regole di un campionato in corsa che è scandito anche dal vincolo del budget cap.

Ovviamente gli aggiornamenti riguardano gli ultimi due flap che sono stati completamente rivisti per essere più liberi per flettersi al crescere della velocità e del carico aerodinamico. Non deve stupire, infatti, che la corda dell'elemento mobile sia leggermente maggiore rispetto alla specifica precedente per garantire più downforce alle basse velocità, in modo da combattere l’endemico sottosterzo, mentre nella transizione verso i tratti veloci, andrebbe a ridursi sensibilmente l’incidenza dell’ultimo elemento grazie alla flessione. La porzione centrale del flap, infatti, è meno bloccata dai supporti.

Dettaglio della nuova ala anteriore Ferrari SF-24 Foto di: Giorgio Piola Dettaglio della vecchia ala anteriore della Ferrari SF-24 Foto di: Giorgio Piola

È stato incrementato anche l’effetto out wash nella parte più esterna dell’ala, con diversi attacchi alla paratia laterale degli ultimi due elementi decisamente più staccati rispetto all’endplate, seguendo una moda imperante che è stata tracciata dalla Mercedes e seguita con cura dalla McLaren.

Dettaglio dell'ala anteriore della Ferrari SF-24 Foto di: Giorgio Piola

Sarà interessante capire quanto questa prima interpretazione di un concetto copiato da altri possa dare dei risultati significativi già alla prima delibera. Ma è forse anche per questo che Vasseur ha stressato l’area dei compositi per mettersi avanti con i lavori e arrivare magari ad Austin con le eventuali prime modifiche dettate dalla pista.