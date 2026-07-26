F1 | Ferrari, una sconfitta che pesa: il potenziale c'era, è mancata l'esecuzione

Dopo aver conquistato due vittorie che, sulla carta, non sembravano alla sua portata, la Ferrari ha lasciato per strada una gara che avrebbe dovuto vincere. Era già successo a Monte Carlo, circuito le cui caratteristiche tecniche sembravano fatte su misura per la SF-26, e si è ripetuto sull'Hungaroring, non a caso soprannominato la "Monaco senza muri".

Commentando ieri la pole position conquistata sabato da Lando Norris, Andrea Stella aveva parlato di "esecuzione", termine ormai entrato stabilmente nel lessico della Formula 1 per descrivere tutto il lavoro svolto da una squadra nell'arco di un weekend. È l'insieme di fattori che permette di estrarre il massimo dal potenziale della monoposto: preparazione del setup, rendimento dei piloti, strategia, pit stop e gestione della gara.

Ed è proprio sull'esecuzione che la Ferrari ha fallito in Ungheria. Il potenziale della SF-26 era quello di una vettura in grado di lottare per la vittoria, ma il verdetto finale è stato decisamente più amaro: quarto e quinto posto, nonostante il ritiro di Oscar Piastri. Le cause sono diverse e affondano le radici già nelle qualifiche del sabato. Restavano comunque concrete possibilità di trasformare la seconda posizione di Charles Leclerc sulla griglia di partenza in un risultato di peso, ma i metri percorsi tra lo spegnimento del semaforo e curva 4 hanno rappresentato la prima, pesantissima, svolta negativa della domenica Ferrari.

Il sorpasso di Verstappen ha cambiato lo scenario

Le due Ferrari si sono ritrovate quarta e quinta, con Hamilton davanti a Leclerc (poco aggressivo all'ingresso di curva 1) ed entrambe alle spalle di Max Verstappen. In quella fase della gara è apparso evidente come le SF-26 avessero un passo superiore rispetto alla Red Bull: Hamilton, con le gomme soft, ha messo costantemente pressione a Verstappen senza però trovare lo spazio per completare il sorpasso.

Gli strateghi Ferrari hanno quindi anticipato il pit stop di Lewis, centrando l'undercut sul campione del mondo. Sembrava la mossa giusta, ma Verstappen ha ribaltato immediatamente la situazione con un grande sorpasso sulla Ferrari numero 44. È stato questo il momento in cui si è capito che la domenica della Ferrari avrebbe preso una piega molto diversa dalle aspettative. Il sorpasso di Verstappen ha avuto un peso enorme, ma ha anche evidenziato un altro limite: con le gomme hard la SF-26 non aveva lo stesso rendimento degli avversari diretti.

Per limitare i danni sarebbe rimasta l'opzione di tornare sulla mescola soft nell'ultimo stint, la stessa scelta adottata dalla Red Bull con Verstappen. Il muretto Ferrari ha però ritenuto troppo elevato il rischio di completare una quarantina di giri con le gomme morbide, considerando che Hamilton aveva effettuato la seconda sosta già al giro 30 e Leclerc al 37. Soltanto la Virtual Safety Car, entrata a quindici giri dal termine, ha consentito alle due Ferrari di montare nuovamente le soft. Il cambio di passo, soprattutto nel caso di Leclerc, è stato immediatamente evidente.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Oggi abbiamo pagato caro il prezzo di una partenza non brillante – ha commentato Charles – ma allo stesso tempo non siamo stati particolarmente brillanti. L'ultimo stint con le morbide è stato piuttosto buono, ma complessivamente ci sono stati troppi alti e bassi e penso che sia proprio su questo che dobbiamo lavorare. Si tratta di trovare la giusta costanza con questa macchina, perché è stata davvero molto, molto difficile, in alcuni stint per Lewis e in altri per me. Ed è un po' strano quanto tutto sia scollegato".

Per Hamilton la domenica è stata ancora più complicata. A completare un quadro già deludente è arrivata anche la penalità per eccesso di velocità in corsia box di appena 0,1 km/h, un'infrazione non imputabile al pilota ma che gli è costata una posizione, facendolo scivolare alle spalle di Leclerc.

"Quando venerdì sei chiaramente la squadra più veloce ti aspetti molto di più di un quarto e quinto posto – ha ammesso Frederic Vasseur – oggi abbiamo commesso troppi errori, a cominciare dalla partenza, poi la penalità, ma anche il fatto che ogni volta che abbiamo effettuato un pit stop siamo rientrati nel traffico, perdendo posizioni per due o tre decimi. È andato tutto storto. Resto però convinto che il nostro ritmo fosse migliore rispetto a Spa e Silverstone. Sappiamo che quando non sei in aria pulita tutto cambia. Non posso dire se avremmo vinto o meno, ma se fossimo usciti dal primo giro in una posizione migliore, la nostra gara sarebbe stata molto diversa".

La partenza è stata il primo tassello di un effetto domino che ha condannato la Ferrari. Il tempo perso alle spalle di Verstappen ha costretto il muretto ad anticipare le soste, eliminando di fatto la possibilità di costruire una strategia che prevedesse le gomme soft nella fase decisiva della gara. Ma anche i piloti hanno la loro parte di responsabilità. In una Formula 1 in cui il livello tecnico è ormai estremamente equilibrato, ogni dettaglio può spostare il risultato: una partenza non perfetta, un sorpasso subito quando poteva essere evitato, una scelta strategica obbligata dalle circostanze.

La pausa estiva offrirà il tempo necessario per analizzare ogni aspetto del weekend. Perché se è vero che la Ferrari lascia Budapest con la consapevolezza di avere una monoposto competitiva, è altrettanto vero che il Gran Premio d'Ungheria rappresenta una delle occasioni più importanti sfumate nel corso della stagione. E il debriefing che seguirà sarà probabilmente uno dei più approfonditi dell'anno.