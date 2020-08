Ferrari: un sestetto di tecnici in attesa del Direttore Tecnico

Uno per sei. Tutti per uno? È durata una settimana o poco più la ristrutturazione della Ferrari con uno schema verticale. Come avevamo intuito, a Enrico Cardile, messo a capo della nuova struttura Performance Development, non è stata affidata una maggiore responsabilità dopo la ristrutturazione annunciata qualche giorno fa, come era stato lasciato intendere, ma anzi l’ingegnere toscano è stato riallineato ad altri colleghi.

Il ruolo di Direttore Tecnico al quale Mattia Binotto ha rinunciato dal 2019 (quando lo scrivemmo eravamo stati smentiti, salvo ricevere una conferma recentemente) è stato ora ripartito su sei persone. Per cui adesso a Maranello c’è una sorte di "torre di Babele" tecnica.

Basta aprire il sito ufficiale del Cavallino per scoprire che è addirittura apparsa la definizione di Direttori Tecnici.

Quello che è un ruolo di comando fondamentale nella gestione di una squadra, dove serve rapidità di decisione, è ora gestito da un pool: Enrico Cardile (capo di Performance Development), Enrico Gualtieri (motori), Matteo Togninalli (responsabile ingegneri di pista), Laurent Mekies (direzione sportiva), Simone Resta (capo dell’area telaio) e Inaki Rueda (responsabile della strategia).

Insomma, la ristrutturazione ha come effetto solo lo spostamento di pedine, ma nella sostanza cambia poco nel sistema della Scuderia. Non è chiaro, infatti, chi sia a prendere l’ultima decisione in materia tecnica. Perché se i sei devono comunque riferire a Binotto non è proprio cambiato niente.

E, allora, diventa evidente anche a un bambino che si è creato uno cuscinetto fra il team principal e i responsabili delle singole aree della Gestione Sportive per poter inserire un vero direttore tecnico che prenda per mano il Reparto Corse in vista del 2022, vale a dire in tempo per la rivoluzione regolamentare che porterà la F1 ad avere le monoposto a effetto suolo.

La nuova figura (c’è chi mormora il nome di James Key, dt della McLaren, già chiacchierato qualche anno fa) dovrebbe entrare a far parte dell’organico entro la fine di settembre in modo da mettere in moto da gennaio la progettazione della Ferrari per il 2022. Non ci sorprenderemmo affatto se approdassero a Maranello altre due o tre figure pronte a iniettare idee e concetti nuovi in uno staff che dovrà avere l’ambizione di riaprire un ciclo importante.

A livello di strutture, con il completamento del nuovo simulatore che arriverà a essere operativo in tempo per far nascere la macchina 2022, la Ferrari non avrà niente da invidiare a Mercedes e Red Bull Racing.

Settembre diventerà un mese cruciale perché la difficile riorganizzazione passa anche attraverso lo snellimento del personale nella Scuderia a causa dell’introduzione del Budget cap che impone una drastica riduzione dell’organico (si parla di 300 persone).

Nessuno si trasformerà in un esubero, ma tutti saranno ricollocati: in Gestione Industriale, dove sono previste molte assunzioni per far fronte all’aumento della produzione, o nel nuovo programma sportivo (Le Mans o Indycar) che dovrà essere discusso prima dell’inizio dell’autunno.

Binotto, alle prese con una SF1000 che delude le aspettative, sta facendo un grosso lavoro subacqueo che dovrebbe dare i suoi frutti nei prossimi mesi. Nel frattempo bisognerà accontentarsi di ciò che passa il convento.