F1 | Ferrari: un ricciolo sul fondo della F1-75 anticipa il 2023

F1 Commission: ecco le norme che possono cambiare i Gran Premi!

I rappresentanti di FIA, FOM e delle dieci squadre di F1 si sono riuniti oggi ad Abu Dhabi per definire nella F1 Commission i cambiamenti da apportare ai GP: oltre a studiare i paraspruzzi alle gomme in caso di pioggia, si studiano nuove penalità più pesanti per le power unit per evitare la degenerazione delle regole vista quest'anno. Per lo spettacolo si vuole anticipare di un giro l'uso del DRS, mentre si discute sulla volontà di abolire le termo coperte.