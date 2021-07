Ferrari: ultimato il nuovo simulatore, sarà attivo a settembre

La Casa giapponese che si ritirerà dalla F1 alla fine di questo campionato, in realtà continuerà a produrre e fornire a Red Bull e AlphaTauri il motore per tre anni. Gli ingegneri di Tanabe stanno studiando l'RA622 H, la power unit che verrà omologata a dicembre e che correrà per tre anni grazie al congelamento delle regole. Il team di Milton Keynes si occuperà della gestione in pista delle unità, preparando il personale per il 2025 quando avrà un'unità propria.