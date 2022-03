F1 | Ferrari: torna il motore di Barcellona e si allunga la vita al banco

Carica lettore audio

La Ferrari sta lavorando al banco prova per portare la power unit 066/7 a una vita di quasi 6 mila chilometri. La squadra del Cavallino è impegnata in un duro lavoro alla ricerca dell’affidabilità che ancora manca per pensare di affrontare la stagione 2022 con soli tre motori, visto che il calendario propone 22 appuntamenti iridati e ciascuna unità teoricamente dovrà effettuare 7 GP.

Nei test in Bahrain che inizieranno domani, la Scuderia porterà lo stesso motore che è stato utilizzato senza problemi nei tre giorni di collaudo a Barcellona dove ha superato brillantemente i 2 mila chilometri.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

La sessione al caldo di Sakhir sarà molto importante per verificare in pista, più che al banco, gli eventuali punti deboli in vista del debutto stagionale della prossima settimana, con i motori omologati alla FIA e che dovranno durare congelati fino alla fine del 2025.

Ovviamente a Maranello hanno puntato sulle prestazioni con le coraggiose soluzioni introdotte nel “Superfast” dall’ingegner Wolf Zimmermann, ben sapendo che il regolamento consente di lavorare sull’affidabilità.

I test che inizieranno domani dovranno dare delle risposte convincenti, visto che i tre giorni spagnolo di Montmelò sono serviti più che altro alla verifica dei dati e alla correlazione con i sistemi di simulazione. Ora non si scherza più e le vetture dovranno mostrare il loro vero potenziale e il momento di giocare a nascondino è finito: chi ha degli assi da giocare li deve mettere sul tavolo.

La Ferrari, oltre a una modifica utile a prevenire il porpoising, non dovrebbe portare grandi novità, cercando di scandagliare le potenzialità della F1-75 sia nel giro secco, sia nella simulazione di gara.

Mattia Binotto, team principal del Cavallino, ne è perfettamente consapevole: "A Barcellona, nella prima sessione di test, l'idea era quella di raccogliere dati e cercare di capire la macchina, mentre quando saremo in Bahrain, e saremo molto vicini alla prima gara della stagione, tutti credo dovremo estrarre il massimo dalle monoposto con gira da qualifica e simulazioni di gara. E avremo le idee più chiare sui valori in campo”.

Ferrari F1-75, dettaglio del fondo modificato a Barcelona per limitare il porpoising Photo by: Giorgio Piola