Ferrari: test al Mugello il 23 giugno con Leclerc e Vettel

Un indizio: la Ferrari ha convocato Charle Leclerc e Sebastian Vettel all’Autodromo Internazionale del Mugello per martedì 23 giugno. La Scuderia farà girare sulla pista toscana, proprietà del Cavallino, la SF71-H in modo da far riprendere confidenza con la pista ai due piloti.

Inizialmente sembrava che il collaudo fosse destinato a svolgersi a Fiorano, l’impianto attiguo alla Gestione Sportiva, ma i responsabili della squadra hanno modificato i piani (mai ufficializzati) per una serie di valide ragioni.

La prima è che la pista ha caratteristiche anche orografiche con i saliscendi che più si avvicinano al Red Bull Ring che il 5 luglio sarà teatro del GP d’Austria che aprirà ufficialmente la stagione 2020. Leclerc e Vettel, quindi, avranno modo di sottoporsi a carichi fisici probanti con la percorrenza delle due curve dell’Arrabbiata.

Secondo, la Ferrari ha modo di raccogliere dei dati con una Rossa relativamente recente su un tracciato dove si potrebbe disputare il secondo Gran Premio italiano dopo Monza e, allora, il team diretto da Mattia Binotto potrebbe cogliere due piccioni con una fava, perché crescono le chance che la Scuderia festeggi il suo 1.000esimo GP in Formula 1 proprio al Mugello…

Terzo, la giornata di test a Fiorano avrebbe certamente attratto i fan del Cavallino ai bordi della pista, creando possibili assembramenti di persone desiderosi di vedere la Rossa in azione. Il Mugello, invece, assicura che il collaudo si possa svolgere in perfette condizioni di sicurezza grazie alle porte chiuse.

Ieri Charles Leclerc ha avuto il privilegio di condurre la SF1000 lungo le vie di Maranello per un video emozionale che lo ha portato fino al rettilineo di Fiorano che ha dato il chiaro segno della ripartenza dopo il lungo periodo di lockdown.

Al Mugello ci sarà l’avvicinamento alla prima stagionale che avrà importanti appuntamenti per esaltare il mito del Cavallino…