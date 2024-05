F1 | Ferrari a Fiorano con i paraspruzzi della FIA sulla F1-75

La Ferrari sperimenta i paraspruzzi per la FIA. La prima giornata di test a Fiorano è iniziata questa mattina con Arthur Leclerc e Oliver Bearman impegnati il primo sulla SF-75 dotata degli sparyguards e il secondo con la SF-24 nella livrea che ha corso a Miami.

La pista di casa del Cavallino è stata bagnata artificialmente e la Ferrari guidata da Arthur dotata di carenature delle ruote, si è posta davanti alla rossa condotta da Ollie per valutare il grado di visibilità che si può raggiungere quando la pioggia impone l’uso di pneumatici full wet (mescola blu) con una portata d’acqua molto consistente, tale da creare dei problemi di visibilità, più che di grip delle monoposto sulla pista.

Ferrari F1-75 con i paraspruzzi seguita dalla SF-24 Foto di: Alessando Stefanini

Se l’anno scorso a Silverstone si erano svolti degli esperimenti con delle soluzioni poco invasive sulle F1 che avevano, però, dato dei pessimi risultati, tant’è che erano state bocciate. A Fiorano, invece, vediamo un concetto molto diverso e molto invasivo: tanto le ruote anteriori che quelle posteriori sono state carenate da un cestello in carbonio che avvolge in toto la gomma.

Nella vista anteriore si sono osservate delle “finestre” che sono state aperte e che nell’arco della giornata saranno dilatate o chiuse in modo progressivo per valutare il comportamento della gomma, lo smaltimento dell’acqua e la portata dello spray per il pilota che segue.

La sensazione è che questo sia un esperimento “estremo” che arriva a coprire completamente gli pneumatici, ma osservando con attenzione questi “cestelloni” davvero brutti da vedere si possono intravvedere anche possibili sportelli da asportare lateralmente, segno che il disegno non è affatto definitivo, ma il sistema permette di valutare con una certa precisione a quale soglia di apertura si comincia a perdere visibilità.

Leclerc jr con la Ferrari F1-75 con i paraspruzzi seguita dalla SF-24 con Bearman Foto di: Alessando Stefanini

Il lavoro, quindi, gestito in collaborazione fra FIA, Ferrari e Pirelli prevede un piano di lavoro con diversi run. Ed è previsto che ad un certo punto entri in azione anche uno dei due piloti titolari: toccherà a Carlos Sainz valutare le novità visto che è stato l’unico, rispetto ai due piloti di riserva del Cavallino, ad avere l’esperienza con la pioggia battente.

Domani, invece, la Ferrari dedicherà l’intera giornata al secondo filming day: oltre a fare le riprese commerciali per soddisfare il title sponsor, HP, la Scuderia potrà fare una prima valutazione del pacchetto di aggiornamento che verrà montato sulla SF-24 (che tornerà a essere solo rossa) in vista del debutto nel GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Nei 200 km concessi dalla FIA Charles Leclerc e Carlos Sainz si divideranno il lavoro per trovare la giusta correlazione dei dati fra la pista e la galleria del vento.