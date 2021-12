F1 | Ferrari: superato il crash test frontale, omologato il telaio 2022

F1 | Piola: “Mercedes credeva di avere una superiorità che non c’era”

Andiamo ad analizzare nel dettaglio la stagione della Mercedes. La W12 ha sì conquistato l'ottavo titolo costruttori per il team di Brackley, ma ha fallito l'ottava magia con Lewis Hamilton per il titolo piloti. La W12, infatti, nel corso della stagione non ha beneficiato di importanti cambiamenti e anzi, non era inizialmente stata pensata per ottenere degli upgrade nel corso del 2021.