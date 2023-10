F1 | Ferrari: sulla SF-23 ci sono nuovi dischi dei freni

La Ferrari non è impegnata solo nell'inseguimento della Mercedes al secondo posto della classifica del mondiale Costruttori: la squadra del Cavallino ha quattro appuntamenti in calendario per chiudere il gap di 22 punti dalla Stella, ma i tecnici diretti da Enrico Cardile non vogliono perdere l'occasione per valutare alcune nuove soluzioni che potrebbero essere adottate sulla rossa del 2024 che dovrebbe rilanciare le sorti del Cavallino, rompendo con la filosofia costruttiva della SF-23.

Nei box del tracciato intitolato ai due fratelli Rodriguez, la Scuderia ha già mostrato dei nuovi dischi anteriori della Brembo con i cinque fori che utilizzano un nuovo materiale che è in fase di valutazione per la stagione prossima.

La soluzione verrà certamente utilizzata nelle prove libere del venerdì e non è detto che sia associata ad altri elementi nuovi che lo staff di Maranello può avere studiato in co-engineering con gli esperti della multinazionale bergamasca che lo scatto del nostro Giorgio Piola ancora non è riuscito a svelare.