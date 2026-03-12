F1 | Ferrari: sul sostegno dell'Halo è comparso un inedito profilino alare
Tutta la curiosità degli addetti ai lavori nel paddock di Shanghai si è polarizzata sull'arrivo dell'ala posteriore Macarena, ma la Scuderia in Cina ha portato anche un'altra piccola modifica che è facilmente visibile sul pilone anteriore dell'Halo. Si tratta di un piccolo profilo che ripulisce in flussi prima dell'abitacolo.
Ferrari SF-26 ai box, Scuderia Ferrari HP
Foto di: Hector Retamal - AFP - Getty Images
Era inevitabile: tutta l'attenzione del paddock di Shanghai oggi era concentrata sulla Ferrari che ha montato su entrambe le SF-26 l'ala posteriore "Macarena". La Scuderi ha deciso di spedire in Cina all'ultimo momento tre versioni della soluzione con i flap ribaltabili, ma la rossa non aveva solo quella novità.
Sulla vettura di Charles Leclerc che è rientrata dalle prove di pit stop svolte in pitlane si è potuta osservare l'apparizione di una piccola modifica che si è vista sull'elemento frontale dell'Halo.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
Poco sopra la micro camera della Marelli che è installata da qualche anno per riprendere con immagini HD l'abitacolo di ogni monoposto per avere le immagini degli eventuali incidenti, la Scuderia ha introdotto un piccolo profilo metallico che è utile a ripulire i flussi generati del pilone centrale dell'Halo, provando a orientare verso l'alto l'aria del cockpit prima di investire il casco del pilota.
La Ferrari continua a testimoniare una grande vivacità negli sviluppi aerodinamici, mostrando uno studio molto accurato della SF-26 fatto in galleria del vento, a dimostrazione che c'è la volontà di evolvere la rossa appuntamento per appuntamento con un lavoro continuativo, nella convinzione che quest'anno la partita si giochi sulla capacità di agire più in fretta della concorrenza.
Condividi o salva questo articolo
F1 | Carica Hamilton: "Ferrari sta spingendo molto sugli sviluppi, possiamo recuperare"
F1 | Vasseur: "Col weekend Sprint sarà ancora più importante il lavoro al simulatore"
F1 | Ferrari, i due messaggi di Vigna: "Contento per il team. Buon inizio, ma piedi per terra"
F1 | Leclerc: "Duelli? Divertenti ma più strategici. Saremo più vicini a Mercedes"
Ferrari Challenge | A Le Castellet parte la stagione 2026 Europe e UK
I programmi dei piloti ufficiali Ferrari nelle gare endurance 2026
Ultime notizie
F1 | Audi innovativa: è l'unica vettura con pinze anteriori a otto pompanti
F1 | Bearman: "Ferrari ci aiuta molto nella gestione dell'energia della PU"
F1 | Caso partenze: Mercedes spinge per cambiare di nuovo le procedure, Ferrari si oppone
Vi mostriamo come sarà la Fiat Grizzly, il nuovo SUV 7 posti
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments