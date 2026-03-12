F1 | Ferrari: sul sostegno dell'Halo è comparso un inedito profilino alare

Era inevitabile: tutta l'attenzione del paddock di Shanghai oggi era concentrata sulla Ferrari che ha montato su entrambe le SF-26 l'ala posteriore "Macarena". La Scuderi ha deciso di spedire in Cina all'ultimo momento tre versioni della soluzione con i flap ribaltabili, ma la rossa non aveva solo quella novità.

Sulla vettura di Charles Leclerc che è rientrata dalle prove di pit stop svolte in pitlane si è potuta osservare l'apparizione di una piccola modifica che si è vista sull'elemento frontale dell'Halo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Poco sopra la micro camera della Marelli che è installata da qualche anno per riprendere con immagini HD l'abitacolo di ogni monoposto per avere le immagini degli eventuali incidenti, la Scuderia ha introdotto un piccolo profilo metallico che è utile a ripulire i flussi generati del pilone centrale dell'Halo, provando a orientare verso l'alto l'aria del cockpit prima di investire il casco del pilota.

La Ferrari continua a testimoniare una grande vivacità negli sviluppi aerodinamici, mostrando uno studio molto accurato della SF-26 fatto in galleria del vento, a dimostrazione che c'è la volontà di evolvere la rossa appuntamento per appuntamento con un lavoro continuativo, nella convinzione che quest'anno la partita si giochi sulla capacità di agire più in fretta della concorrenza.