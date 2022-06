Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Ferrari: stesso fondo ma con direzione delle fibre diversa La rossa che è arrivata in Canada sostanzialmente è uguale a quella che ha corso a Baku. Ma all'occhio attento del nostro espert Giorgio Piola non è sfuggito che il fondo, pur essendo di identico disegno a quello che aveva debuttato a Barcellona. mostra un orientamento delle fibre che è diverso, ruotato di novanta gradi. Così si cambiano le rigidezze per mantenendo un identico lay out.