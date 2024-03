F1 | Ferrari sposa la stabilità, ma scommette su quindici giovani

La Ferrari ha sposato la stabilità. La squadra di Maranello ha iniziato la stagione 2024 come seconda forza dietro alla Red Bull. Fred Vasseur con i tecnici diretti da Enrico Cardile ha programmato gli sviluppi che arriveranno sulla rossa (un assaggio in Giappone e poi un pacchetto consistente a Imola) per iniziare la rincorsa a Max Verstappen.

Le pecche della SF-24 sono state delineate (mancanza di carico aerodinamico e messa punto della sospensione posteriore) e, come l’anno scorso, è stato definito un piano per rincorrere Max Verstappen. Nel team del Cavallino non c’è fibrillazione, ma la consapevolezza del lavoro da farsi: l’unico rischio, che abbiamo già segnalato, è la mancanza di coraggio nel fare esperimenti (l’ala scarica a Jeddah poteva essere provata in un run), attenendosi solo a soluzioni ultra collaudate.

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari, sta disegnando la Scuderia del futuro e punta sui giovani Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

La Scuderia non si è lasciata trascinare nelle polemiche contro la Red Bull e il suo momento particolarmente bollente al suo interno e non ha alimentato le voci di mercato che le eventuali uscite di Adrian Newey e Pierre Waché potrebbero portare il “genio” inglese o il direttore tecnico di Milton Keynes a Maranello

Vasseur aspetta che dalla Mercedes venga lasciato libero Loic Serra per preparare lo staff che dovrà curare la monoposto 2026 per Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il francese, molto rispettato e autorevole nel team della Stella, sarà operativo a Brackley fino ad aprile e poi inizierà il periodo di gardening, per essere pronto alla chiamata del Cavallino per fine anno.

Enrico Cardile, direttore tecnico del telaio Ferrari Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

La Ferrari, va detto, non ha mai ufficializzato nulla sull’ingegnere transalpino, ma non ha mai nemmeno smentito. Serra sarà l’uomo in più al vertice tecnico della Gestione Sportiva, senza che si squassi un sistema che è in continua fase di evoluzione.

Alla fine dello scorso anno avevamo anticipato che sarebbero arrivati dei giovani rinforzi in settori strategici dove la Scuderia ha importanti margini di crescita: una decina sono già arrivati fra fine 2023 e inizio 2024 e una seconda infornata di una quindicina di elementi è prevista prima di giugno, quando i nuovi acquisti provenienti non solo da Red Bull, concluderanno il periodo contrattuale di gardening.

Si tratta di giovani ma non inesperti che andranno a implementare alcuni settori come la simulazione e l’aerodinamica, ma ci saranno anche figure, matematici e non ingegneri di F1, per lo sviluppo di aree innovative per quanto riguarda l’elettronica e l’intelligenza artificiale.

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director di Mercedes-AMG Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

John Elkann, molto più coinvolto nelle scelte GeS, ha dato piena autonomia gestionale a Vasseur (l’approdo di Jerome D’Ambrosio a capo della FDA ne è un chiaro esempio) dopo aver condiviso una linea di crescita della squadra e di sviluppo della vettura. Alcuni nomi che sono stati portati alla ribalta dai media negli ultimi giorni non rientrerebbero nei radar della Ferrari. Le scelte a breve sono state fatte senza illudersi di portare a casa un certo Adrian Newey…