F1 | Ferrari sostanziosa, ma la McLaren è lì e c'è il rebus Verstappen

La prima giornata di attività in pista sul circuito Hermanos Rodríguez è stata decisamene intensa. La sessione FP2, tornata eccezionalmente alla durata di 90 minuti per permettere di svolgere i test comparativi Pirelli tra i pneumatici 2024 e 2025, ha visto una grande attività in pista e non pochi imprevisti.

Dopo soli dieci minuti è stata esposta la bandiera rossa a causa di una violenta uscita di pista di George Russell che ha fortemente danneggiato la monoposto. Il pilota inglese è stato costretto ad un passaggio al centro medico a causa degli oltre 30G di decelerazione laterale misurati nell’impatto. Per Russell tutto okay, mentre le riparazioni alla sua monoposto hanno richiesto gli straordinari, visto che anche la scocca è risultata danneggiata. Per i meccanici Mercedes è periodo denso di tuur-de-force.

Un altro colpo di scena è arrivato dal box della Red Bull. Dopo le prime avvisaglie verificate nei minuti finali della FP1, Verstappen in FP2 ha salutato tutti ed è tornato ai box dopo soli tre giri lanciati a causa di un problema al turbo della sua power unit. “Oggi praticamente ho fatto una manciata di giri lanciati”, ha commentato Max prima di rimandare alla FP3 ogni giudizio sul potenziale della sua monoposto.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

In uno scenario complicato più del previsto sono emerse McLaren e soprattutto Ferrari. Sainz è stato il più veloce nelle simulazioni di qualifica, con Leclerc quarto. Entrambi hanno poi completato i migliori long-run della giornata. In questi casi è prassi che gli avversari si affrettino ad indicare la Ferrari come la grande favorita alla vittoria nella gara di domenica, fa parte del gioco. La Scuderia dovrà vedersela con le due McLaren, ma da quanto visto venerdì c’è davvero molta sostanza nelle performance di Leclerc e Sainz.

“L’inizio è incoraggiante – ha ammesso Sainz- nel complesso la mia è stata una giornata positiva, visto che sono riuscito a completare il programma concordato e a lavorare sul bilanciamento e l’assetto, specie nella prima sessione. Nella FP2 abbiamo dovuto girare con la mescola C4, il che ci ha permesso di raccogliere dati utili soprattutto in configurazione gara per quel che riguarda il passo. Il turno di domani mattina sarà molto importante per lavorare in prospettiva qualifica perché sicuramente lì c’è margine per migliorare, anche se l’inizio di oggi è stato incoraggiante”. In assenza di curve veloci la SF24 ha confermato le sue doti migliori, sia Sainz che Leclerc possono aggredire i cordoli del circuito messicano senza contropartite.

Leclerc ha lamentato solo il poco tempo trascorso in pista, ma la sua performance generale è stata comunque buona. “Giornata non facile per quanto mi riguarda – ha commentato il vincitore di Austin - era previsto che non girassi nella prima sessione (al suo posto è sceso in pista Oliver Bearman) perché nella seconda avremmo avuto 30 minuti in più ma purtroppo quella mezz’ora è andata praticamente persa a causa della bandiera rossa causata dall’uscita di pista di Russell. Purtroppo sono cose che capitano e ora non ci resta che lavorare al meglio per cercare di massimizzare il nostro risultato in qualifica. Il passo è sembrato buono fin dal primo giro che ho percorso”.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

La McLaren se la giocherà, sia in qualifica che in gara, ma il box della squadra sembra un cantiere aperto. Gli ingegneri della squadra inglese hanno raccolto dati relativi al vecchio fondo montato sulla monoposto di Oscar Piastri con quelli di Norris in pista con la specifica nuova. Anche Lando, come Leclerc, ha dovuto rinunciare alla sessione FP1 (il suo posto è stato rilevato da Pato O’Ward) ma ha recuperato bene nel turno pomeridiano, concludendo la sessione a un decimo da Piastri. Sembra proprio che si assisterà ad una partita a quattro, ma resta il rebus Verstappen, che di fatto è ancora ‘non pervenuto’. È difficile dare Max fuori dai giochi, ma per candidarsi a qualcosa in più di un ruolo da comprimario servirà un segnale, forte, in FP3.