F1 | Ferrari: solo lavoro di scansione ma le gomme non si usurano

Avviso ai naviganti: il mare è calmo, non è in burrasca. Non è un bollettino che guarda al moto ondoso nel Golfo Persico, ma esprime qual è il clima che si respira nel box Ferrari dopo la prima giornata di test collettivi in Bahrain.

Lo schiaffone che Max Verstappen ha dato a tutti con la Red Bull RB20 deve far riflettere, ma non deve fare male: certo il secondo che il tre volte campione del mondo ha inferto al migliore inseguitore non è passato inosservato, ma nella Scuderia non si sono fatti prendere dal panico.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz, che ha girato nel pomeriggio, ha chiuso al terzo posto nella tabella dei tempi: è vero che con 1’32”584 ha beccato un 1”2 dal campione olandese, ma è a un decimo da Lando Norris con la McLaren MCL38, la monoposto più accreditata per essere la prima inseguitrice della Red Bull.

Certo la nuova Red Bull ha fatto arricciare il naso a tutto il paddock, ma la truppa di Fred Vasseur, almeno per oggi, non si è scomposta. Il piano di lavoro che si sono divisi Charles Leclerc e Carlos Sainz era quanto mai chiaro all’interno, per cui non ci sono mai stati sussulti. L’obiettivo era scoprire le caratteristiche della SF-24 dopo il filming day di Fiorano.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

I piloti sono stati chiamati a svolgere delle prove aerodinamiche per quello che è definito il mapping della vettura a cui ha fatto seguito la scansione dei dati. Un lavoro metodico, programmato, pensato per trovare tutte le correlazioni con la galleria del vento e i sistemi di simulazione. Abbiamo visto Verstappen “umiliare” in rettilineo Charles Leclerc in mattinata, ma l’olandese aveva aperto il DRS, mentre il monegasco procedeva con l’ala mobile chiusa in una configurazione che era quella base. Una sfida ad armi assolutamente impari.

La Ferrari ha scelto di girare solo con le mescole più dure della gamma Pirelli disponibile, vale a dire C1 e C3, e nel serbatoio c’era sempre molta benzina. Da domani, concluso il piano di conoscenza della macchina, inizierà la fase dello sviluppo con le prime regolazioni di setup.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Uncredited

L’aspetto più importante che è emerso oggi è che la SF-24 è decisamente più gentile sulle gomme: Carlos Sainz nel suo long run ha visto tempi che sono andati scendendo con il calare della benzina a bordo. L’usura degli pneumatici, spauracchio dello scorso anno, sembra sotto controllo e anche il sottosterzo congenito della SF-23 sembra decisamente meno pervasivo.

La sintesi della giornata per la rossa sembra, quindi, positiva: sono stati percorsi 133 giri (Leclerc 64 e Sainz 69), una distanza equivalente a oltre due Gran Premi. La Ferrari non ha accusato problemi tecnici, per cui l’aspettativa è che da domani si possa cominciare a fare dei confronti diretti con la concorrenza. La squadra di Maranello, per ora, può ancora dormire sonni tranquilli…