F1 | Ferrari smentisce: su Vasseur voci prive di fondamento La Scuderia ha emesso un comunicato nel quale definisce voci totalmente prive di fondamento quelle che danno Mattia Binotto in uscita dal Reparto Corse. Si è bruciato il nome di Frederic Vasseur in un pomeriggio come era successo con la candidatura di Jean Todt? Ormai non resta che aspettare le prossime manovre di Maranello...