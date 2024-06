F1 | Ferrari: simulazione più potente per vincere anche in Canada

La Ferrari cerca conferme a Montreal dopo la vittoria di Charles Leclerc al GP di Monaco. La SF-24 avrà degli adattamenti della vettura alla pista canadese che ha caratteristiche da stop-and-go con tratti molto veloci inframmezzati da staccate impegnative che mettono a dura prova l’impianto frenante.

La Scuderia ha preparato la gara sul tracciato dedicato a Gilles Villenueve sull’isola di Notre Dame con grande meticolosità. Il dato diverso dallo scorso anno è che il fondo con molte sconnessioni è stato riasfaltato per cui il rifacimento del manto potrebbe essere andato incontro alla Red Bull che deve affrontare un altro circuito poco adatto alle caratteristiche della RB20, che risente del passaggio dei cordoli quando devono essere aggrediti per cercare il tempo.

Fred Vasseur, team principal molto motivato dopo il primo e terzo posto del Principato, non fa proclami, ma lascia intendere una Ferrari che sarà di nuovo della partita, in piena lotta per le posizioni di vertice…

“Se diamo un'occhiata agli ultimi tre eventi, Miami, Imola, Monaco, siamo passati attraverso layout differenti e tipologie di asfalto differenti, ma alla fine ci siamo confermati tutti racchiusi in un decimo di secondo".

"Non posso dire che a Monaco abbiamo dominato, ma se guardi al quadro generale McLaren, Red Bull e noi, siamo sempre in un decimo, questo al variare di tipologia di pista, mescole e asfalto. Montreal è un circuito molto veloce e probabilmente vedremo qualcosa di diverso, ci sono molti cordoli e una velocità massima elevata, ma direi che abbiamo un buon feeling prima del Canada”.

Ferrari SF-24 comparazione fra la rossa vittoriosa a Melbourne e quella di Monte Carlo Foto di: Giorgio Piola

Le simulazioni indicano una Ferrari competitiva in Quebec: sulla carta serve un assetto aerodinamico da medio carico, ma la tendenza è quella di puntare a una configurazione di ali da medio-basso carico, per cui aspettiamoci un’ala posteriore e l’ultimo flap di quella anteriore rivisti per questo appuntamento.

L’ala media usata nei primi sette GP era adatta alla vecchia configurazione aerodinamica: scopriremo a Montreal cosa avranno deliberato gli ingegneri di Enrico Cardile, tornato sulla tolda di comando dopo l’incidente in moto che gli aveva prodotto delle fratture alle costole. Il tecnico toscano 49enne, ovviamente, è sulla bocca di tutti dopo l’anticipazione di Motorsport.com, ma all’interno non c’è stata ancora alcuna comunicazione sul suo più che possibile cambio di casacca, per approdare in Aston Martin.

È interessante sottolineare che l’operatività nel Reparto Corse è in continua trasformazione: i processi di delibera delle monoposto sono cambiati con un lavoro di simulazione (combinato fra CFD, galleria del vento e simulatore) che porta a più opzioni di scelta per poi convergere alle soluzioni finali. L’obiettivo, nella logica del limite dei costi e nella voglia di portare in pista solo soluzioni che danno un contributo prestazionale, è di ridurre le parti da validare nel wind tunnel, con un sempre più efficace lavoro di scrematura al CFD, reparto che è stato potenziato introducendo metodologie d’indagine portate dai recenti arrivi da fuori.